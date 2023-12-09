منظمة اليونيسف تؤكد أن قطاع غزة هو « أخطر مكان بالعالم » على الأطفال

اعتبرت المديرة الإقليمية لمنظمة « يونيسف » الأممية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، اليوم السبت، أن : قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال
وقالت خضر، في بيان نشره موقع المنظمة الأممية الإلكتروني: « قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال بعدما أجبر حوالي مليون طفل على النزوح قسرًا من منازلهم ».
وأضافت أن : التقارير تفيد بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون يوميًا. أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها
إسرائيل قتلت أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع
فيما تواصل إسرائيل قصفها المكثف لليوم 64 على قطاع غزة، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم السبت أن إسرائيل قتلت أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض منذ السابع من أكتوبر
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أن عدد القتلى بلغ 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، قال المرصد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن إجمالي القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوزت 23.012 قتيل، من بينهم 9077 طفلا ورضيعا
وأضاف : وفي ظل وجود مئات الأطفال تحت الأنقاض، وبينما تتضاءل فرص نجاتهم في ظل تعذر انتشالهم منذ أسابيع، فإنه من المرجح تجاوز إجمالي عدد القتلى الأطفال 10000
سبعمائة( 700) ألف طفل بين قتيل ومصاب ومشرد
فيما قدر المرصد الأورومتوسطي بأن إجمالي عدد الأطفال ضحايا الهجمات التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بلغ نحو 700 ألف طفل ما بين قتيل ومصاب ومشرد من دون مأوى