منظمة العفو الدولية تونس تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد صواب
تتابع منظمة العفو الدولية تونس بقلق بالغ مواصلة احتجاز القاضي السابق والمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ أحمد صواب، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، في انتظار جلسة النظر في مطلب الإفراج المزمع عقدها غدا، الخميس 22 ماي 2025 أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
تعتبر منظمة العفو الدولية تونس أن استمرار احتجاز الأستاذ صواب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة، الحقوق والحريات العامة في تونس، وتؤكد منظمة العفو الدولية أن التعبير عن الرأي، بما في ذلك نقد أداء المؤسسات ومناصرة الحقوق الإنسانية، لا يمكن أن يكون مبرّرًا للاحتجاز أو التتبعات الجزائية كما تدعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الحرية لأحمد صواب، الحرية لتونس
تونس، 21 ماي 2025