منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن عبير موسي على الفور

في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت قوات الأمن المُعارِضة عبير موسي، وذلك بعد أيام من إعلان رغبتها في الترشُح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت تحاول التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة فيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة، لافتقادها حسب رأيها لشروط الشفافية. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، استجوبها قاضي تحقيق حول مجموعة من الاتهامات المتعلقة بالأمن وأصدر قرارًا بإيداعها بالسجن قيد الايقاف التحفظي. يجب على السلطات التونسية الإفراج عن عبير موسي على الفور وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها؛ إذ أنها لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع
بلاغ منظمة العفو الدولية صادر يوم 8 أكتوبر 2023