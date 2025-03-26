منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج على الفور عن عبير موسي

تحرك عاجل ⚠️
بعد قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 24 مارس 2025 تأجيل محاكمة عبير موسي إلى يوم 24 أفريل2025، وذلك للنظر في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على خلفية تصريحات إعلاميّة أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب الدستوري الحر في ديسمبر 2022.
يجب على السلطات التونسية أن تفرج على الفور عن عبير موسي وأن تسقط التهم المُوجَّهة إليها؛ إذ أنها لا تستند إلا إلى ممارسة حقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
طالبوا باطلاق سراح عبير موسي من خلال هذا الرابط
منظمة العفوالدولية