منظمة العفو الدولية تجدد مطلبها بالاطلاق الفوري لسراح محمد بوغلاب

على إثر رفض الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 اليوم الأربعاء 3 أفريل 2024 مطلب الإفراج على الصحفي محمد بوغلاب وقرار تأجيل النظر في القضية إلى يوم 17 أفريل 2024، تجدد منظمة العفو الدولية مطلبها بالاطلاق الفوري لسراح محمد بوغلاب و التوقف عن الملاحقة القضائية للصحفيين والصحفيات فضلا عن استغرابها من عدم وجود تصريح رسمي يفسر أسباب عدم إمكانية مثول محمد بوغلاب أمام المحكمة حضوريا اليوم
يجب على السلطات التونسية التوقف عن استغلال القوانين السالبة للحرية لملاحقة أو مضايقة الصحفيين والصحفيات بسبب ممارستهم.ن لحقهم.ن في حرية التعبير