منظمة العفو الدولية تؤكد أن قيس سعيد يعمل بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه

يستهدف التحقيق في تهمة التآمر المزعومة على نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك إف إم . ففي تحقيق موازٍ، ألقت الشرطة القبض على بوطار في 13 فيفري واستجوبته بخصوص الشؤون المالية للمحطة، وخطها التحريري، وهوية الأشخاص الذين يتخذون القرارات التحريرية. وأمر قاضٍ من القطب القضائي الاقتصادي والمالي بحبس بوطار على ذمة التحقيق دون أن يحدد على الفور الاتهامات الموجهة إليه . وفي 18 نوفمبر 2022، اشتكى الرئيس سعيّد أثناء حديثه إلى مراسل في إذاعة موزاييك من أن المحطة أصبحت منبرًا للأشخاص الذين يتهمونه بالديكتاتورية
تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه. على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين الذين لا يمكنها تقديم أدلة موثوقة على ارتكابهم سلوك إجرامي معترف به بموجب القانون الدولي، وإغلاق التحقيقات ضدهم
#حرية_التعبير
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أعلنت منظّمات وشخصيات وطنية إطلاق لجنة لمساندة الصحفي نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك، الموقوف منذ 79 يوما على خلفية الخطّ التحريري المستقل للإذاعة، وذلك خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وضمّت القائمة كلّا من
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– منظمة مراسلون بلا حدود
– الجامعة التونسية لمديري الصحف
– نقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– المعهد العربي لحقوق الإنسان
– المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
– مجلس الصحافة
– منظمة العفو الدولية-تونس
– النقابة التونسية للإذاعات الخاصة
– العميد الأسبق عبد الستار بن موسى الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحائز على جائزة نوبل للسلام
– العميد الأسبق الأستاذ فاضل محفوظ الحاصل على جائزة نوبل للسلام
– الأستاذ الحقوقي مختار الطريفي
– يسرى فراوس الحقوقية و الناشطة النسوية
– المفكر يوسف الصديق
– الصحفية و الحقوقية نزيهة رجيبة
– الصحفي نزار بهلول
إمضاءات المساندة
– زياد الهاني
– حمادي الرديسي
– ماهر عبد الرحمان
– رجاء بن سلامة
– سليم بوخذير
– الصادق الحمامي
– محمد العروسي بن صالح
– يوسف الوسلاتي
– ناجي البغوري
الإعلامي والحقوقي الطاهر بن حسين
الاستاذ الجامعي والقيادي سابق بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مصطفى التليلي
منظمة العفو الدولية