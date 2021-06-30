منظمة « البوصلة » تدين الإعتداء الذي طال النائبة عبير موسي

30/06/2021 |

منظمة « البوصلة » تدين العنف تحت قبة البرلمان

شهدت الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 حادثة اعتداء بالعنف المادي على النائبة #عبير_موسي والنائب #وسام_الشعري (كتلة الحزب الدستوري الحر) من قبل النائب #صحبي_صمارة (نائب مستقل) في مواصلة لسلسلة العنف وخاصة العنف السياسي الممارس على النائبات والتمييز ضد النساء تحت قبة البرلمان

وأمام هذا المشهد الخطير فان منظّمة البوصلة

❌ تدين هذا الإعتداء الذي طال النائبة عبير موسي والنائب وسام الشعري

❌ تدين بشدة الارتفاع الخطير لمنسوب العنف داخل مجلس نواب الشعب بمختلف أشكاله

❌ تطالب رئاسة المجلس بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤوليات وادانة المعتدي لتوفير فضاءات آمنة للنساء و مناهضة العنف المسلّط عليهن بصفة خاصة والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب

❌ وتطالب كامل الطبقة السياسية وجميع الفاعلين السياسيين بضرورة الوعي بخطورة المرحلة وإلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الحساسة التي تشهد فيها البلاد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية

بيان