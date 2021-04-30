منظمة « أنا يقظ » تكشف فساد النائب المكي زغدود

تبعا للبلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة و ووزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة بالنيابة والمتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية للقائمة عدد 37 لبعث شركات الإحياء و التنمية الفلاحية يهم منظمة أنا يقظ أن تؤكد على مايلي
حيث تحصل النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ( تحيا تونس متاع يوسف الشاهد سابقا ) السيّد المكي زغدود على ضيعة تبلغ مساحتها 415 هكتار بوادي زيتون من ولاية باجة بعد مشاركته في طلب العروض فتح في أوت 2020؛
⭕ تعرب المنظمة عن استنكارها من مخالفة السيّد النائب المنتمي لمجلس نواب الشعب منذ نوفمبر 2019 لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الّذي يحجر على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة؛
⭕ وعليه فإننا نطالب بانسحاب السيّد النائب من طلب العروض تطبيقا للقانون اتقاء لكل وضعيات تضارب؛
⭕ كما تعتزم المنظمة مقاضاة السيّد المكي زغدود الّذي لم يحترم منصبه كمشرّع و كان أوّل من خرق التشريع
ختاما نذكّر أن النائب المستقل عضو في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمجلس
المصدر : منظمة أنا يقظ