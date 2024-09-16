منظمة « أنا يقظ » تقاضي فاروق بوعسكر جزائيًا ومكتب مساعد وكيل الجمهورية يرفض مدها بوصل الاستلام

تقدمت منظمة « أنا يقظ » بشكاية جزائية ضدّ السيد فاروق بوعسكر وكلّ من سيكشف عنه البحث في عدم الامتثال لحكم قضائي مكسى بالصبغة التنفيذية
🔵حيث أصدرت المحكمة الإدارية أحكام قضائية باتة في القضايا الصادرة بتاريخ 27، 29 و30 أوت 2024 تتعلق بنقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإدراج ثلاثة مترشحين جدد بالقائمة النهائية للمترشحين
🔵وإذ لم تمتثل الهيئة ممثلة في شخص رئيسها السيد فاروق بوعسكر لهذه القرارات وقامت بإصدار قائمة المترشحين النهائية دون إدراج المترشحين الحاصلين على أحكام قضائية باتّة على الرغم من توصلها بمنطوق الأحكام في الآجال مثلما تنصّ عليه مختلف التشريعات المتعلّقة بالانتخابات
⬅️وحيث يعتبر ما أقدمت عليه الهيئة مظهرا من مظاهر الفساد، موجبا للمساءلة الجزائية على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كلّ من لم يمتثل إلى ما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر
🔵هذا ويهمّ « أنا يقظ » أن تعلم العموم أنّ مكتب مساعد وكيل الجمهورية بتونس لم يمكّن المنظمة من وصل في استلامه للشكاية إلى حدّ هذه السّاعة وذلك خلافا للإجراءات القانونية المتبعة، وتعتبر المنظّمة أنّ مثل هذه الممارسات تعدّ تعطيلا للحق في الولوج إلى العدالة ومسّا من الأمن القضائي، إذ لا أحد فوق المساءلة
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