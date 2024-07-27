منظمة « أنا يقظ » تعتبر حكم قيس سعيد جزءا من : العشرية السوداء

في ندوة إطلاق تقرير سعيد متير: حصيلة خمسة سنوات من الحكم، صرح رئيس منظمة « أنا يقظ » وجدي البلومي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحمل المسؤولية السياسية كاملة لما آلت إليه حالة البلاد قبل وبعد 25 جويلية 2021 ويمكن اعتباره سياسيا جزء من « العشرية السوداء » حسب توصيف رئيس الجمهورية
وأكد وجدي البلومي في ندوة إطلاق سعيد ميتر إن الحصيلة السلبية لفترة حكم الرئيس قيس سعيد التي تم تقديمها في التقرير، لو كانت نتيجة للباكالوريا فهي الرسوب، مع عدم المرور إلى دورة التدارك
و قال عضو الفريق التنفيذي لمنظمة « أنا يقظ » سهيب الفرشيشي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يحقق 87.5 % من الوعود التي قدمها للشعب طيلة فترة توليه لمنصبه
و أكد سهيب الفرشيشي أن هذه النتيجة تعدّ سلبية للغاية رغم إقرار رئيس الجمهورية التدابير الاستثنائية منذ 3 سنوات وتجميعه لكل السلطات وتطويعه لجميع الهياكل