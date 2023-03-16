منظمة « أنا يقظ » تطعن في الأعمال البرلمانيّة للمجلس الجديد أمام المحكمة الإداريّة

على إثر انعقاد أوّل جلسة للبرلمان وآداء النوّاب لليمين ومباشرتهم في ممارسة أعمال المجلس، تتوجه منظّمة أنا يقظ للمحكمة الإداريّة بدعوى في مادّة تجاوز السّلطة
🔴 تتعلّق الدعوى بالطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، ذلك أنّ السادة والسيّدات النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وكذلك أقرانهم وأبناءهم القصّر والحال أنّه « شرط مباشرة » لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على » يعتبر التصريح شرطا للمباشرة » وذلك بالنّسبة للنواب
نذكّر أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لاتزال قائمة الذّات وهي خاصعة للمكلّفة بالتسيير بالرغم من غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار المكلّف بتسيير الداخليّة رضا غرسلاّوي الصادر منذ 20 أوت 2021 وحيث أنّنا قمنا بالطعن بالإلغاء في هذا القرار منذ سبتمبر 2021 وإلى اليوم لم تبت المحكمة الإداريّة في الدعوى الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عامّ
كما نؤكّد أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام ذلك أنّها تجنبنا تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع، نؤكّد أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح ونندد بانطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الإنصياع للقانون واحترامه
ومن هنا نذكّر السّادة النواب بالأمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، والّذي يتضمن استمارة التصريح الّتي يمكن أن يستعملوها للقيام بواجبهم
حيث عاينا تصريح السيّد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، الّذي أكّد أنّهم لازالو يتباحثون و أن لجنة النظام الداخلي « ستتولى العمل » على ذلك وأنّهم ســـــــــــــــــــــــينظرون في كيفية تطبيق القــــــــــانون
⬅️ وفي الخـتــــــــــام، ندعو البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة ذلك أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد كما أنّهم مطالبون في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان، كما لهم أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت السيدة رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر 2021
بل أكثر من ذلك، وفي إطار الإلتزام ببذل العناية اللّازمة يمكنهم القيام بالتصريح مباشرة لمحكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها