منظمة « أنا يقظ » تطالب الإخواني الغنوشي بعدم الصمت عن محامي نبيل القروي

وجهت منظمة أنا يقظ مراسلة إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب قصد إعلامه بخرق النائب عن كتلة حركة النهضة السيّد بشر الشابّي للفصل 25 فقرة ثالثة من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي : يحجّر على أيّ محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه المهنيّة بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات و المنشآت العموميّة
⭕ يأتي هذا على خلفيّة بروز الأستاذ بشر الشابّي ضمن أعضاء هيئة الدفاع عن السيّد نبيل القروي المتهم في قضية تهرب ضريبي و غسيل أموال حيث أن المتضرر فيها هي الدولة التونسيّة لكن هذا لم يمنع السيّد النائب « عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعيّة » (الفصل 20) من تقديم استشارات لفائدة المتهم. كما أنه قام بخرق الفصل 24 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الّذي ينص على أنّه : لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية
⭕ كما تدعو منظمة أنا يقظ السيد النائب بشر الشابي إلى الانسحاب من هيئة الدفاع عن السيد نبيل القروي نظراً لكون شقيقته السيدة سعيدة الشابي عضوا في المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد في مجلس القضاء العدلي (نائب رئيس)، بالإضافة إلى ابنة عمه السيدة يسر الشابي عضو المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد في مجلس القضاء الإداري، وهو من شأنه أن يشكل نوعاً من الضغط والإحراج للسادة قضاة التحقيق
⭕ ختاماً، ترجو منظمة أنا يقظ أن يتعامل السيد راشد الخريجي الغنوشي مع هذا الخرق الجسيم للقانون الداخلي بصفته رئيساً لمجلس نواب الشعب وليس بصفته رئيساً لحزب حركة النهضة المساند للسيد نبيل القروي والمتحالف مع حزبه