منظمة « أنا يقظ » تؤكد أن هيئة بوعسكر منخرطة في برنامج قيس سعيد لإرساء الدكتاتورية

محاولات يائسة لصرف نظر الرأي العام
تبعا لتصريحات عضوة بالهيئة العليا المشرفة على الانتخابات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة « أنا يقظ » على النيابة العمومية بعد « اشعارات رسميّة » حول تمويلات المنظّمة، تعتبر « أنا يقظ » أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله، كما أنّها تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي
⬅️وعليه فإنّ منظّمة أنا يقظ تودّ أن تذكّر الهيئة غير مستقلّة للانتخابات ببعض المعطيات
🔵إنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون
🔵أنّ « أنا يقظ » امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية إذ أنّها منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه
🔵إنّ هذه التراهات التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة « أنا يقظ » طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الإنتخابي
⬅️ختاما تعتبر منظّمة « أنا يقظ » أنّ مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلا على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية
بيان