منظمة « أنا يقظ » أن تودع شكاية جزائية في القذف والثلب ضد المدعُو رياض جراد

يهم منظمة « أنا يقظ » أن تعلم الرأي العام، أنها أودعت شكاية جزائية في القذف والثلب والإيهام بجريمة والتحريض على الاعتداء على الأفراد، ضد المدعُو « رياض جراد » بعد أن تعمد استغلال منبر إعلامي، وفي عديد المناسبات، لنشر ادعاءات زائفة ومغلوطة ونسبة أمور غير صحيحة بغاية التحريض على المنظمة وأعضائها وتشويهها، بما يدخل في نطاق التجريم
🧹وتلاحظ المنظمة أن الأساليب والمصطلحات التي يُمعن المُشتكى بِه على استعمالها في كل مرة، تؤكد انتمائه لمدرسة فاسدة في الشأن العام قوامها تصفية الحسابات عبر الافتراءات والتحريض. وهو الذي كان، للتذكير، مقرّبًا ومنخرطًا في حملة المرشح الرئاسي السابق #نبيل_القروي، الذي يتذكّر التونسيون حينما جيّش قناته التلفزية لشنّ حملة ممنهجة ضدنا على خلفية تحقيقاتنا، وهاهي تتكرّر الحملة اليوم بنفس الافتراءات، ولكن عبر تلميذه هذه المرّة
🔴إن منظمة « أنا يقظ »، التي طالما تحمّلت منذ تأسيسها مسؤوليتها في الدفاع عن إنفاذ القانون بما كلّفها استِعداء الحكومات على مرّ السنوات والتحريض عليها، تؤكد، وبكل قناعة راسخة، أنه لا حصانة لأي كان – مهما تقرّب من السلطة وتزلّف إليها- من حكم القانون في نهاية المطاف. ونحن على ثقة أن القضاء، اليوم أو غدا، سينصفنا مثلما أنصفنا ضد كلّ من تجاوز القانون وظنّ في يوم ما أنه بمأمن من أي تتبع قضائي
🔴وفي هذا الجانب، تَهيب المنظمة بالسلطة القضائية وبالخصوص #وكيل_الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإنتاج آثار الشكاية الجزائية في أجل معقول، طبق القانون ولا شيء غير القانون، تأكيدًا على مبدأ المساواة في تطبيقه على الجميع دون استثناء