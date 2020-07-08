منظمات و جمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية تدين بشدة الدعوات العامة بتصفية الأمين العام للمنظمة الشغيلة

نحن المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات الممضين أسفله. وعلى اثر تصاعد حملات التحريض والتشويه التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل في الآونة الأخيرة في إطار هجمة ممنهجة تنفذها مجموعة شعبوية تتبنى خطابا تحريضيا وعنيفا. وقد وصلت هذه التهديدات إلى الدعوات العامة بتصفية الأمين العام للمنظمة الشغيلة أمام صمت مريب من عدد من حلفاء هذه المجموعة في البرلمان مما يؤكد أن ما يحدث اليوم ليس إلا تواصلا للمحاولات اليائسة منذ2011 لضرب المنظمات الوطنية خط الدفاع الأخير لدولتنا المدنية . محاولات يراد منها السيطرة على مفاصل الدولة والرجوع ببلادنا إلى مربع الاستبداد.
لذا فإننا وعلى اثر ما تقدم
1/ ندين بشدة كل أشكال العنف السياسي أيا كان مأتاه وننبه من خطورة ما يمثله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرارها ونعلن مساندتنا للاتحاد العام التونسي للشغل وانطلاق التّنسيق المشترك للدّفاع عن مكاسب دولة الاستقلال والمسار الدّيمقراطي والنّموذج المجتمعي التّونسي
2/ سوف نشرع في الإعداد لتحرك وطني ضد العنف السياسي نعلنه في الإبان
عاشت تونس حرّة أبية
الإمضاءات
المنظمات والجمعيات
عن ائتلاف صمود حسام الحامي
عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول
عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي
عن عمادة المحامين ابراهيم بودربالة
عن نقابة الصحفيين ناجي البغوري
عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان البشير العبيدي
عن منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي سامي بن سلامة
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي
عن اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس موح الدين شربيب
عن البادرة من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقرتطية نبيل بن عزوز
عن منتدى الجمهورية عادل الخبثاني
عن جمعية ائتلاف ملتزمون ليلى الدعمي
عن جمعية لم الشمل المنصف بن سليمان
عن تنسيقية اعتصام باردو راضية بن عمار
عن جمعية نشاز محمد خنيسي
عن جمعية معهد الإنماء الإنساني آمنة الجبلاوي
عن اتحاد المستقلين ريم الكافي
عن جمعية صناع الأمل نعيمة الزعيبي
الأحزاب والكتل البرلمانية
عن حركة الشعب زهير المغزاوي
عن حزب مشروع تونس محسن مرزوق
عن التيار الشعبي زهير حمدي
عن كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي
حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب
مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب
عن حزب بني وطني سعيد العايدي
عن المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي
عن الحركة الديمقراطية رياض مرابط
عن حزب آفاق تونس ريم محجوب المصمودي
شخصيات مستقلة
خميس الشماري
كمال جندوبي
يوسف الصديق
الصادق بالعيد
حمادي بن جاب الله
ألفة يوسف
رفيق الشلي
أحمد صواب
هيثم براهم
الأسعد الذوادي
محمد كرو
نائلة السليني
عبد الستارالقصيبي
سفيان بن حميدة
جمال العرفاوي
نور الدين بالطيب
رامي الصالحي
فاضل محفوظ
سلوى حمروني
عبد العزيز المزوغي
لطفي لرقط
السحبي بن فرج
فاطمة المسدي
شريف الفرجاني
عائدة بن شعبان
سلوى قيقة
محمد قيس بن يحمد
فتحي البحوري
عبد الجواد الحرازي
بدر السماوي
لطفي الحمروني
هاشم بدرة
مولدي صبري
عبد الرحمان بالحاج فرج
الهادي الشهم
حسام شيخ روحو
علياء الجيهاوي
أمل النفزي
عادل الشاوش
فيصل المهبولي
حسن الدياب
محمد المعتمد بن محمود
الهادي الشهم
حسام شيخ روحو
علياء جهاوي
أمال النفزي
عادل الشاوش
حسن دياب
عمر الجلاصي
عادل العزابي
خالد عبيد
نجلاء قدية
حبيبية عبد الكافي
مفتاح علالة
نجيب قصة
وليد الحاك
جهان الكعبي
صفاء باكير
سليم بالحاج عمار
طيب عمري
شمس الدين بالخوجة
موفيدة همامي
مباركة زارعي
محمد الأنور الصغير
صباح المحمودي
جهينة الحسناوي
سرين الصغير
سناء البوعزيزي
محمد صالح السويسي
محمد فاضل بن صابر
حنان قزمير
محمد بوعود
ةحمد الطاهر الضيفاوي
زهير العطار
جمال الدين الحاجي
أنس الشابي