منظمات و جمعيات تؤكد أن السّلطة القائمة قد استكملت وضع اليد على الإعلام

تواترت في الآونة الأخيرة محاكمات الرّأي والتّضييقات التي تستهدف الصّحفيين وأصحاب المؤسّسات الإعلاميّة بهدف ترهيبهم. وفي محاولة من السّلطة القائمة لضرب حريّة التّعبير وإسكات الأصوات الحرّة، وفي سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ 2011 تمّ تعيين رئيس مدير عامّ على رأس مؤسّسة الإذاعة التونسية دون رأي مطابق من الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري. وهي خطوة إضافيّة تخطوها السّلطة القائمة في اتّجاه تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي، دوره الأساسي تلميع صورتها
إنّ المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان وعلى ضوء ما تقدّم
1/ يعتبر التسمية الأخيرة على رأس الإذاعة التونسية مخالفة لمقتضيات المرسوم عدد 116 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري، وهو مرسوم ساري المفعول وبالتّحديد في فصله التّاسع عشر الذي ينصّ في مطّته الخامسة على أنّ الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري تقون بإبداء الرّأي المطابق في ما يتعلّق بتسمية الرّؤساء المديرين العامّين للمؤسّسات العموميّة للاتّصال السّمعي والبصري
2/ يطالب السّلطة القائمة بالتّراجع عن هذه التّسمية غير القانونيّة والكفّ عن هذه الممارسات. فمن غير المقبول أن تطلب من المواطنين والمؤسّسات احترام القانون في حين أنّها لا تقوم بذلك
3/ يعبّر عن تضامنه التّامّ مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري، أمام حملة التّهميش والتّجاهل التي تتعرّض لها. ويطالب بترميم تركيبتها كما ينصّ عن ذلك المرسوم 116 في انتظار تحويلها إلى هيئة دائمة، مع الحرص على المحافظة على استقلاليّتها وعلى صلاحيّاتها
4/ يذكّر بأنّ محاولات تهميش وتجاهل الهيئة، يندرج ضمن تصوّر عامّ لمنظومة سياسيّة تلغي السّلط المضادّة ودورها الرّقابي والتّعديلي بعد أن قزّمت دور السّلطة التّشريعيّة والقضائيّة وعزلت منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة لتكريس تغوّل السّلطة التّنفيذيّة
5/ يدعو كلّ منظّمات المجتمع المدني الدّيمقراطي والأحزاب السّياسيّة والنّخب الوطنيّة وسائر المواطنات والمواطنين المؤمنين بقيم الجمهوريّة والسّيادة الوطنيّة والدّيمقراطيّة، للتّسريع في وتيرة التّنسيق لإعداد سلسلة من التحرّكات السّلميّة في الأيّام القليلة القادمة بهدف الدّفاع عن حريّة التّعبير أهمّ مكاسب الثّورة التّونسيّة
الموقعون
– ائتلاف صمود
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– جمعية الكرامة للحقوق والحريات
– جمعية وشم
– منتدى التجديد
– تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
– جمعية بيتي
– اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحريات
– أصوات النساء
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
– جمعية تونس أرض الإنسان
– جمعية رؤية حرة
– جمعية ائتلاف ملتزمون
– الجمعية التونسية لأحباء المسرح وفنون العرض
– فتحية السعيدي