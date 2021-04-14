منظمات و أحزاب وشخصيات وطنية تقول : ارفعوا أيديكم عن الإعلام

بعد رفض صحفيي وموظّفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء التّعيين الجديد على رأس مؤسّستهم، باعتباره تعيينا حزبيّا يهدف إلى السّيطرة عليها وضمان ولائها لحركة النّهضة وشركائها، قامت قوات الأمن باقتحام الوكالة والاعتداء على الصّحفيين وتنصيب الرئيس المدير العامّ الجديد بالقوّة. ودخل صحفيو الوكالة في اعتصام مفتوح ساندتهم في ذلك نقابة الصّحفيين والجامعة العامّة للإعلام التّابعة للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل
إنّ المنظّمات والأحزاب والشّخصيّات الموقّعة على هذا البيان، وباعتبار خطورة ما يتعرّض له الانتقال الدّيمقراطي عبر محاولة تركيع قطاع الإعلام
1/ يعبّرون عن مساندتهم المطلقة لموظّفي وصحفيي الوكالة ولنضالاتهم المشروعة من أجل تحرير القطاع و يطالبون الحكومة بمراجعة التّعيينات الأخيرة على رأس كلّ من وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس أف أم، واعتماد معايير الكفاءة والمهنيّة والحياد في التّعيينات والتوقّف عن محاولات تطويع القطاع لخدمة حزامها السّياسي
2/ يعتبرون أنّ ما حصل اليوم يتنزل في إطار خطّة ممنهجة لتصفية الانتقال الدّيمقراطي والاستفراد بالحكم من طرف حركة النّهضة وشركائها. ويدعون القوى الوطنية للعمل على مزيد تنسيق جهودها والتصدي لهذه الممارسات
3/ يدعون لوقفة احتجاجيّة يوم الخميس 15 أفريل 2021 منتصف النهار أمام المقرّ المركزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساندة لصحفييها وموظّفيها ودفاعا عن استقلاليّة مرفق الإعلام
عاشت نضالات الأحرار من أجل تونس ديمقراطيّة
الممضون
المنظمات والجمعيات
عن ائتلاف صمود حسام الحامي
عن نقابة الوطنية للصحفيين أميرة محمد
عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم
عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس
عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء المونتي
عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية نجمة العوادي
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي
عن منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي سامي بن سلامة
عن جمعية البوصلة سليم خراط
عن مركز تونس لحرية الصحافة محمد معالي
عن جمعية بيتي سناء بن عاشور
عن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين شريف خرايفي
عن ائتلاف ملتزمون نبيل بن عزوز
عن الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات حسيب العبيدي
عن المعهد الدولي للإنماء الانساني آمنة الجبلاوي
عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي
عن جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة حبيب القزدغلي
عن منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي هشام سكيك
عن الهيئة لاحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس محي الدين شربيب
عن جمعية أصوات نساء وحيد الفرشيشي
عن الجمعية التونسية لمساندة الأقليات جمال مسلم
عن جمعية لا سلام بدون عدل فرج فنيش
الأحزاب :
عن المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي
عن الحزب الاشتراكي منصف الشريقي
عن حركة الشعب زهير المغزاوي
عن مشروع تونس محسن مرزوق
عن التيار الشعبي زهير حمدي
عن حزب الجبهة الشعبية عمر الماجري
الشخصيات الوطنية
الصادق بالعيد
كمال الجندوبي
مختار الطريفي
حمادي بن جاب الله
شوقي الطبيب
يوسف الصديق
محمد فاضل بن محفوظ
لطفي لرقط
ناجي البغوري
الصحبي بن فرج
رفيق الشلي
بسام الطريفي
محمد الكيلاني
جنيدي عبد الجواد
نضال الصالحي
محي الدين لاغة
ليث بن بشر
رمزي الجبابلي
إيهاب الطرابلسي
زينب التوجاني
فتحي الجلاصي
هديان بلحسن
سلوى الشرفي
رفيق بوجدارية
لسعد الجموسي
راضي بن خود
ليلى شاكر
فاخر السماوي
نور الهدى باديس
محمد علي المولهي
نهال بن عمر
جومان الامام
سميرة الفاسي
إبراهيم بن صالح
زهيرة جويرو
عبد الستارالقصيبي