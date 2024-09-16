منذر الزنايدي يؤكد أن ديناميكية التغيير انطلقت ولن تتوقف إلا برحيل منظومة العجز والفشل

نشر ، مساء اليوم ، السيد منذر الزنايدي المترشح للإنتخابات الرئاسية البيان أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
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لم تنته المعركة، ولكن تغيرت عناوينها وأدواتها
بالأمس القريب كنا نواجه منظومة متغوّلة تستعمل القوانين ومؤسسات الدولة، واليوم نواجه منظومة متهالكة ومارقة عن القانون كلما خرجت ببيان، أو تصريح، أو موقف جديد إلا وتزداد غرقا في الوحل وخروجا عن الإجماع الوطني
في حين تكبر آمالنا وتتسع آفاقنا وتنتفض بلادنا تحت شعار يُجَمِّعنا ويُوَحّدنا ويُقَوّينا « الحل بالتوانسة الكل » تختار الشعبوية الهروب إلى الأمام والمراهنة على شعار « المنظومة ضد الكل » سيزيد في عزلتها ويقربها حتما من نهايتها
ديناميكية التغيير انطلقت ولن تتوقف بحول الله إلا برحيل منظومة العجز والفشل
« اليوم إنقاذ وغدا إصلاح »