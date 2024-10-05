منذر الزنايدي، المترشح للإنتخابات الرئاسية، يؤكد أنه لن يُتابَعَ دوليا بتهمة الإرهاب وأن المنظومة الحاكمة تصدر العبث والرداءة

نشرمنذ حين ،السيد منذر الزنايدي المترشح للإنتخابات الرئاسية ، البيان أسفله على صفحته الرسمية بالفايسبوك
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تصدير العبث والرداءة
لم يكفهم تزوير الانتخابات وسرقة أحلام التونسيين في التغيير، هم يتابعون بتهمة الإرهاب مترشحا رسميا بقرار من أعلى سلطة قضائية إدارية له حظوظ وافرة في الفوز بالانتخابات…يُصَدِّرون للخارج عبثا ورداءة وتعاسة لفظها التونسيون…يكذبون في الداخل ويكذبون في الخارج…وسيخسرون الداخل والخارج
دوليا لن يُتابَعَ الزنايدي بتهمة الإرهاب هذا أكيد، ولكن في المقابل ستُتَابَعُ المنظومة بتهمة الديكتاتورية والتزوير
لَوَّثُوا كل شيء، فهم أول المختنقين
قطعوا الغصن الذي يجلسون عليه ولم يغنموا من الكذب والخديعة والتزييف سوى الخزي والعار…ستطاردهم محكمة الشعب بتهم العجز والفشل والاستبداد والتزوير …وسيكنسون من تاريخ تونس عاجلا أم آجلا
اليوم إنقاذ وغدا إصلاح
وربي يحفظ بلادنا