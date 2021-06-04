منجي الرحوي يطلب النزول إلى الشوارع للإطاحة بحكومة المشيشي

أكد النائب منجي الرحوي، أن حكومة هشام المشيشي، « تدعو الشعب الى الفوضى وتريد تفقيره وتجويعه »، مبيناً أن « المشيشي والكعلي قادران على بيع تونس ولا أحد سيحملهما المسؤولية »، وفق قوله
وجدّد الرحوي، في تصريح لإذاعة « موزاييك » الجمعة، دعوته إلى الإطاحة بحكومة المشيشي، والنزول إلى الشوارع للمطالبة برحيلها
واعتبر أن الحل اليوم هو تشكيل حكومة تصريف الأعمال مهمتها الاستعداد لانتخابات بقانون انتخابي جديد ويكون 2022 نقطة فارقة في تاريخ تونس، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم إلاّ عبر قرار سياسي لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد ، وتكون شفافة وتضمن تساوي الفرص، بحسب تعبيره