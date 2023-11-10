مناضلي ومناضلات الدّستوري الحر يدخلون في إضراب جوع إدانة لاختطاف رئيستهم

إنّ الديوان السياسي المنعقد بصفة دائمة اليوم 10 نوفمبر2023 وعلى إثر اطلاعه على مستجدّات ملفّ التنكيل برئيسة الحزب وعلى الرسالة التي وجّهتها يوم أمس الخميس 09 نوفمبر 2023 إلى لجنة الدفاع طالبة منها الانسحاب من الملف التحقيقيّ حتى لا يتم تبييض جريمة الدولة المرتكبة في حقّها
1. يجدّد إدانته المطلقة لعمليّة الاختطاف والاحتجاز القسريّ الذي تعرّضت له عبير موسي رئيسة الحزب منذ 03 أكتوبر 2023 دون ارتكابها لأيّة جريمة وباستعمال محاضر مزوّرة في ظّل الرّفض التّام لقاضي التحقيق الاستجابة لطلبات لسان الدّفاع والتستّر على التجاوزات الخطيرة المرتكبة في الملفّ
2. يحمّل المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة لقيس سعيّد رأسا على قرار احتجاز الأستاذة عبير موسي والتّنكيل بها واضطهادها بقصد تصفيتها سياسيّا وإخراس صوت الحزب الدّستوري الحر الذي بقي صامدًا ومتجذّرا في كلّ ربوع البلاد رغم الحكم الفرديّ وإلغاء مقوّمات الديمقراطيّة والعمل الحزبي في البلاد
3. يعلن دخول مناضليه ومناضلاته في إضراب جــوع لمدّة 48 ساعة في حركة احتجاجيّة رمـزيّة أولـــيّة عن المظلمة غير المسبوقة المرتكبة في حقّ رئيسته ويؤكّد استعداده لتوسّع دائرة الاحتجاجات السلميّة الجماعيّة داخل البلاد وخارجها لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة ضدّ رئيسة الحزب والمطالبة بإطلاق سراحها من مركز احتجازها
تونس في 10 نوفمبر 2023
بيـــــــــــــان
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