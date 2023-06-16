مكتب مجلس بودربالة يلتف على أحكام نظامه الداخلي

قرر مكتب مجلس نواب الشعب (مجلس بودربالة) خلال اجتماعه اليوم الخميس 15 جوان 2023 غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط
وقد تواترت عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب حيث تم صباح اليوم منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة
كما تم منع صحفية من العمل أمس الأربعاء 14 جوان 2023 من التغطية الإعلامية وتم تمكينها من حقها في العمل بتدخل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلفة بالإعلام والاتصال
وتم في 12 جوان 2023 منع الصحفيين من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريين في المجلس وتم تمكينهم من العمل بعد تدخل رئيس اللجنة وأعضائها
وتم التداول في الموضوع اليوم ضمن أشغال مكتب المجلس اثر الجدل الذي رافق عمليات المنع المتتالية ومحاولات التعتيم التي مارستها بعض الأطراف الإدارية داخل مجلس نواب الشعب وبعض النواب في حق الصحفيين والصحفيات
وقد جرد مكتب المجلس أعضاء اللجان من صلاحياتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بآليات تسيير جلسات اللجان التي ينتمون لها، هذا ويقر الفصل 60 من النظام الداخلي في نقطته الأولى أن : جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها
ووضع الفصل 60 استثناءات في مبدأ علنية أشغال لجان مجلس نواب الشعب للجان القارة وهي المكلفة بانتخاب أعضاء الهيئات ولجنة الأمن والدفاع بموافقة ثلثي أعضائها في حال طلبت الجهة التنفيذية ذلك
وقد نسف قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء اليوم الخميس 15 جوان 2023 مبدأ علنية أشغال اللجان والتف على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي. وتعسف مكتب المجلس في استعمال صلاحيته المخولة له في الفصل 141 من النظام الداخلي في نقطته الأولى فيما يتعلق بضبط « إجراءات وتراتيب » المواكبة الإعلامية لـ « كافة أشغال المجلس » في التفاف على استقلالية قرار اللجان البرلمانية
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين الانحراف الخطير لقرارات مكتب مجلس نواب الشعب نحو الحد من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية
وتدعو النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية وتذكره كمشرع أن المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على « مبدأ الحرية » وأن تقييد هذه الحرية يخضع إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022
كما تدعو النقابة نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب، وتذكر النقابة النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم
تونس في 16 جوان 2023
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين