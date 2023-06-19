مقر سفارة البرازيل : استشهاد عون الامن والمعتدي استاذ تعليم ثانوي يعاني من اضطرابات نفسية

متابعة لموضوع حادثة الاعتداء على عون الأمن المكلّف بتأمين مقر السفارة البرازيلية بتونس يوم 19 جوان 2023، تعلم وزارة الداخلية عن استشهاد رجل الأمن متأثرا بجروحه، وتفيد الوزارة بأنّ التحريّات الأوّلية أفضت إلى أنّ المعتدي هو أستاذ تعليم ثانوي يعاني من اضطرابات نفسيّة وفقا لشهادة أحد أفراد عائلته، والأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية
ويتقدّم جميع أعوان وإطارات وزارة الدّاخليّة بأحرّ التعازي لعائلة شهيد الواجب الذي إستبسل في أداء واجبه سائلين الله أن يتغمّدهُ برحمته الواسعة ويُسكنهُ فسيح جنانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصّبر والسّلوان