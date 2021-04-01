أكدت مصادر متطابقة لإذاعة موزاييك أن العملية الأمنية الناجحة التي أدت إلى مقتل عنصرين إرهابيين بجبل السلوم بولاية القصرين اليوم الخميس 1 أفريل ، استهدفت امرأة تحمل جنسية آسوية وزوجها، وهما من الملتحقين حديثا بجماعات داعش الإرهابية
وأشارت مصادر موزاييك إلى أن الإرهابية التي لقيت حتفها كانت تحمل حزاما ناسفا تفجر في العملية، مما أدى إلى إصابة طفلة كانت ترافقهما، لم تتجاوز الثلاث سنوات
وتم نقل الطفلة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي العلاج
يشار إلى أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالاشتراك مع وحدة التصدي للإرهاب بالقصرين نجحت في القضاء على عنصرين إرهابيين بجبل السلوم، في عملية تكشف للمرة الأولى عن وجود عناصر إرهابية من النساء في جبال تونس، منذ بداية الحرب على الارهاب