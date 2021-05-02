معركة «الرئاسات» تصل إلى نقطة اللاّعودة

عندما وقع فتح مزاد «الحوار الوطني» قبل أكثر من نصف عام تقريبا وبدأ التسابق لتسجيل الملكية الحصرية لـ«أصله التجاري» من هذا الطرف السياسي أو الاجتماعي أو ذاك، حذّرنا من باب المسؤولية ومن باب الوجاهة أيضا والقراءة الموضوعية لطبيعة منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي، من استفحال الأزمة بين مكونات الحكم وحصول القطيعة بينها آجلا أم عاجلا ليس لخلل في الدستور والنظامين السياسي والانتخابي فقط، وإنما لإخلالات كثيرة في الأطروحات والأجندات والأهواء الشخصية
والقطيعة حتى في التجارب المقارنة كما يحلو للبعض الاستشهاد بها، ليست كفرا أو جرما أو خروجا عن القانون والأعراف بقدر ما هي في تجربتنا التونسية خروج عن النص إن جاز القول، نص السياسة والأخلاق والقيم والمبادئ والحريات والحقوق المتأصلة في بني البشر والحافظة لكرامتهم
لسنا نغالي حين نقول اليوم أن ما اصطلح على تسميته بـ«الرئاسات الثلاث» وهي في الحقيقة «دول» أو «جزر» ثلاث معزولة ومنعزلة عن شعبها، بلغت معركة كسر العظام بينها نقطة اللاعودة، ولسنا نبالغ أيضا حين نقول أن «المياه» بينها أقرب لإغراقها وللأسف إغراق «المركب» -البلاد- من العودة إلى مجاريها وفق المأثور الشعبي
ماذا ننتظر من «مسؤولين» و«رموز» في الدولة يجنحون في فصل آخر لن يكون بالتأكيد الأخير من معركتهم، إلى آخر ابتكارات أسلحة الدمار الشامل بعد تبادل الاتهامات وقطع الاتصالات وكيل التهديد والوعيد : الـ«فايك نيوز» لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط وتهرئة «الخصوم»؟
ان المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس اليوم ينذر بأسوإ المخاطر ويملي على الجميع واجب الإصداع بالحقيقة وتحميل المسؤوليات وتسمية الأشياء بأسمائها مثلما قال أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والعديد من المنظمات والأحزاب الوطنية بمناسبة إحياء عيد الشغل غرة ماي
لقد سجلنا فصولا هزلية لكنها تراجيدية للأسف في علاقة الرئاسات بعضها ببعض، وكم كانت صادمة تلك الصور التي تُظهر هذا «الرئيس» أو ذاك في وضع مذلّ صراحة وماسّ بكرامته ومستهجنا لـ«كرسيه» ومهينا لـ«منصبه» ومع ذلك لا يحرّك ساكنا ولا ينتفض ولا يستقيل ولا يرحل ويجنح إلى التقاط الأنفاس للرد بنفس الطريقة أو «أحسن» منها ـ في السوء بطبيعة الحال ـ دون الأخذ بعين الاعتبار هيبة الدولة وصورتها وسمعتها وانتظارات شعبها بالأساس
آخر ميادين وأسلحة المعركة أو بالأحرى الحرب هي الـ«فايك نيوز» كما اسلفنا، والتي يُعرّفها المختصون في علوم الإعلام والاتصال بـ : الأخبار المزيّفة أو الأخبار غير المهمة، أو الأخبار الكاذبة، أو الأخبار المخادعة التي تتضمن معلومات مضللة منتشرة عبر وسائط الأخبار التقليدية والحديثة على حد سواء
وقد كثرت مثل هذه الأخبار الصادرة عن «الرئاسات الثلاث» وخصوصا عن أنصارها واتباعها والمتحركين في فلكها لدرجة تنذر بالأسوإ في وضع ضاعفت فيه جائحة الكورونا متاعب الناس وإحباطهم وخوفهم من المستقبل وهم تحت قبضة هؤلاء «الحكام» كي لا نكرّر ما قاله الأمين العام ذات يوم : الذراري
في اليومين الماضيين، سرت أخبار كالنار في الهشيم بخصوص التلاقيح، وعبث بعض «المسؤولين» واستغلال نفوذهم لاستباق من هم أحق منهم بالتلقيح وفق البروتوكول الصحي الرسمي ذاته، وكانت القطرة التي أفاضت الكاس في تقديرنا في كشف المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة يوم الجمعة، توجيه 10 آلاف جرعة من تلاقيح كورونا الى رئاسة الجمهورية مع التنصيص على أن 2500 من عناصر الامن الرئاسي سيخضعون للتلقيح
لم يتأخر ردّ رئاسة الجمهورية كثيرا، ففي مساء نفس اليوم نفت هذه الأخيرة تلقيها كميات من تلاقيح كورونا وأكد مصدر من رئاسة الجمهورية فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن رئاسة الجمهورية لم تتلق أي كمية من جرعات اللقاحات المضادة لكورونا من ضمن شحنات التلاقيح التي وصلت إلى تونس مؤخرا
وقال المصدر ذاته الذي اختار «التقيّة» أو «السرّية» إن جاز القول أن رئاسة الجمهورية لم ولن تتلقى أي كمية من التلاقيح من أي جهة وأن تلقي أي كميات من التلاقيح يتم فقط بواسطة الادارة العامة للصحة العسكرية
هذه الواقعة العبثية تعيد الى الأذهان «خبرا» مشابها يتعلق بحصول رئاسة الجمهورية «سرّا» على هدية من دولة شقيقة تتمثل في كمية من التلاقيح وكنا مجبرين على انتظار بعض الوقت لتنفي الرئاسة ذلك وتقول ان الامر يتعلق بكمية من التلاقيح وقع توجيهها الى المصالح الصحية المختصة للبت في صلاحيتها كما هو معمول به مع كل ما يدخل البلاد من «بضائع» ومواد استهلاكية سرّا أو جهرا
واستمر خلال الفترة الماضية التراشق بالتهم الخطيرة وتم توظيف الدستور والقانون وغيره من «الأسلحة» لتكييف هذه التهم دون الأخذ بعين الاعتبار أولويات البلاد والعباد
ولسائل أن يسأل كيف لهذه الوجوه كما يقال أن تلتقي في المستقبل وأن تتباحث في شؤون الوطن خصوصا وقد مضت الأشهر على القطيعة المادية على الأقل ولم نسجل لقاءات عمل بين رأسي السلطة التنفيذية مثلا أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما لم يجتمع ساكن قرطاج برئيس مجلس نواب الشعب، رأس السلطة التشريعية منذ نصف عام تقريبا واقتصرت الأمور على المصافحات الشكلية والتحيات البروتوكولية مع استمرار «القصف» الذي قد يؤدي في حال استمراره الى سقوط السقف على الجميع
بقلم مراد علالة