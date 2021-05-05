معذرة أيها المواطن…عَمَّلْ على روحك

ارتفاع في معدل الوفيات،عبث بالتلاقيح، وضع صحي كارثي ومسؤولون خارج الخدمة
دخل الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية في إضراب عام بداية من يوم الاثنين 3 ماي 2021 ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، ويشمل الإضراب كل الخدمات الطبية باستثناء أقسام الاستعجالي وتصفية الدم وأقسام الكوفيد ولا يستثني للأسف التلقيح ضد هذا الوباء
وتبرّر النقابة العامة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب بفشل المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص تنقيح أمر حكومي يعود لسنة 2019 وتسوية وضعيات الأطباء المتعاقدين وتعميم منحة الجوائح ومنحة الاستمرار بالنسبة لأطباء الاختصاص بالمناطق الداخلية
ويرمي الكاتب العام للنقابة الكرة كما يقال لوزارة الصحة وسلطة الإشراف ويتهمها بمحاولة شيطنة الأطباء ومغالطة الرأي العام في ما يتعلق بعرقلة نسق التلاقيح وإرجاع ذلك للإضراب والحال أن الوزارة هي التي تأخرت كثيرا في بدء عمليات التطعيم، وهذه في تقديرنا معركة عبثية أخرى لا تتناسب مع حجم الخطر المحدق بحياة التونسيين، وهي معركة تعكس عمق الأزمة في البلاد وتوجّه رسالة خطيرة للمواطن المغلوب على أمره مفادها :عمّل على روحك
لقد أطلقت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا صفارات الإنذار منذ أيام وكشفت أن معدل الوفيات في تونس مرتفع جدا وهو يعادل 88،8 حالة وفاة لكل مائة ألف ساكن وبلغ منذ أسبوعين 75 وفاة لكل مائة ألف ساكن، والمؤسف هنا أن عدّاد الموتى لا يتوقف بل هو بصدد الرفع من السرعة وصار المعدل اليومي يحوم حول مائة ضحية تقريبا
وتؤكد اللجنة العلمية أن المعضلة الأساسية في تونس تكمن في عدم تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من الكورونا وتتوقّع تسجيل إصابات قياسيّة ومرتفعة خلال هذا الشهر وتقترح غلق الحدود وهو مقترح لا نخال أن اللجنة الوطنية/السياسية تجرؤ على تطبيقه بالشكل الذي تراه اللجنة العلمية على غرار بقية الاقتراحات والتوصيات التي أظهرت عمق الفجوة بين اللجنتين، بين لجنة تقودها الضوابط العلمية وأخرى تحكمها الاكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وللأسف أيضا تعترف لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلاقيح ضد فيروس كورونا في نفس السياق تقريبا، بأن نسق حملة التلقيح بطيء جدا بالنظر إلى عدد الملقّحين وإلى أهداف الوزارة رغم الاقتراحات لتسريع وتطوير العملية
هذا حال الجبهة الداخلية ونحن في أوج الحرب على الكورونا، فمعذرة أيها المواطن التونسي إذا وجدت مسؤولين خارج الخدمة أو بصدد «التدافع» والعراك
معذرة إذا تواصل التراشق بالاتهامات بين النقابة ووزارة الصحة، ولا يعنيك كثيرا من غالط الرأي العام فالعبرة في النتائج كما يقال، وأهم نتيجة اليوم هو أننا على شفا الهاوية
معذرة إذا تواصل «السجال» بين رأسي السلطة التنفيذية حول التلاقيح فلم يعد يهمّنا كثيرا إن وصلت العشرة آلاف جرعة الى رئاسة الجمهورية أم لم ولن تصل كما قال أحدهم، ولا يهم من ظفر بالتلقيح «خلسة» أو جهرا ومن التقط الصور التذكارية أو «فعلها» في السرّ فهذه أصبحت على ما يبدو من «أسرار» وسرائر الدولة
معذرة لأنك لست مثلهم تخاف من الكورونا وتريد نصيبك من التلقيح ومن الرعاية الصحية وهي حقوق مشروعة، وهم يزايدون عليك ويزعمون أنهم لا يخشون على أنفسهم من الأوبئة وينشدون النصر أو الشهادة
معذرة لأنهم يقولون لك أن الدولة ستسخّر كل الإمكانيات لتوفير الأوكسيجين لمواطنيها في الوقت الذي تكشف فيه الوقائع أنها مجرد سخرية منك ومن الدولة، صحيح أن الكورونا فاجأتنا العام الماضي مثلما فاجأت العالم لكنه كان بالامكان افضل مما كان وبمقدورنا أن نكون في وضع أسلم لو تم التخطيط والاستعداد والعمل بشكل أنجع
معذرة إذا جادلك ابنك أو ابنتك وسُئلت عن العودة الى مقاعد الدراسة وهل يجوز الانضباط للنقابة أو الوزارة أو المدرّس الحريص على إنقاذ الدروس الخصوصية، عفوا السنة الدراسية
معذرة إذا علمت بأن نوابا حصدوا ثقتك ذات يوم مشؤوم ولم يعد في جعبتهم سوى المبادرة بتنقيح القانون الانتخابي لسحب صلاحية دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية وإهدائها الى الهيئة العليا «المستقلة» للانتخابات واقرار العتبة الانتخابية
هذه أولوياتهم وهذه هواجسهم، لا تستقيم مع مقتضيات المرحلة ومخاطرها ولا تمتّ لواقعنا بصلة فلا معنى لمثل هذا «الترف» البرلماني في ظل أزمة شاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية وفوق كل ذلك أخلاقية بامتياز
بقلم مراد علالة