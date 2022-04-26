معدل الأجر الشهري لعون شركة « ستير » يفوق 6000 دينار خلال سنة 2021

تعكف الحكومة خلال هذا الاسبوع على عقد مجالس وزارية مخصصة للنظر في وضعية المنشآت والمؤسسات العمومية التي تعيش أوضاعا صعبة. ومن بين المنشآت التي سيتم تناول أوضاعها بالدراسة الشركة التونسية لصناعات تكريرالنفط : ستير
مرصد رقابة تحصل على التقارير المالية للشركة للسنوات الماضية. وتبين له أن الشركة سجلت مجموع خسائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 الى 2021 فاقت 1856 مليون دينار
كما تبين لنا أن كتلة الأجور شهدت نسبة تطور خلال العشرية الأخيرة قياسية مقارنة بمنشآت أخرى. حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات (من 7.9 مليون دينار سنة 2010 الى 39,2 مليون دينار سنة 2021). ليبلغ معدل الاجر السنوي الخام للعون الواحد باعتبار جميع المساهمات 72,8 الف دينار مقابل 19.3 الف دينار سنة 2010. أي أن معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد شهد ارتفاعا ب قرابة 300% خلال العشرية الأخيرة من 1605 دينار سنة 2010 الى 6072 دينار سنة 2021
المرصد بصدد العمل على بقية المعطيات. وسننتظر قرارات المجلس الوزاري بخصوص هذه المؤسسة وغيرها لنرى مدى الجدية في تقديم الحلول لمشاكل المنشآت الحقيقية
المصدر / Forum de La bourse de Tunis