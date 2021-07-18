مظاهرة 25 جويلية بكلها تصب في متظومة ربيع الخراب و تحطيم الدولة الوطنية

قلك الجماعة خارج المنظومة و ضدها .. علاش العكروت كيف كان في الرئاسة كان خارج المنظومة ؟ و الا بن تيشة و الا فاطمة المسدي ؟؟ علاش قيسون كان خارج المنظومة ؟؟؟ ماهو كان مع ما يسمى بالثورة باختلاف مسمياتها 17 ديسمبر او 14 جانفي و هذاك قلب المنظومة .. و الا بالك بقايا النداء النطيحة و العرجاء و ما ترك السبع خارج المنظومة … الكلها تصب في متظومة ربيع الخراب و تحطيم الدولة الوطنية
الاطراف توا اللي تتحرك و تدعو ل25 جويلية أتعس ما جابت المنظومة .. ثم بربي سؤال ، الباجات السبونسوريزي من برا و اللي تروج للتحرك شكون يصرف عليها و الغروبات اللي كيف الفقاع شكون وراها ؟ خارج المنظومة ؟؟؟ و الا بالك في بالكم ما زلتوا بش تعديوها على الناس بكابوسان ؟؟ يبطى شويه
نحن اليوم قدام نفس فينومان الانتخابات و السبونسورينغ من برا و التجييش و التحريض و التزييف … شكون اللي قاعد يحرّك ؟؟؟؟ شكون قاعد يشرّع للفاشية عبر التنظير لل « بي » وتشات
شهرزاد عكاشة