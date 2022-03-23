مطبّات كبرى على طريق مراسيم الرئيس

أخيرا أُفْرٍجَ عن النصوص، وصدرت يوم الاثنين 21 مارس 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المراسيم الثلاثة التي وقعها رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلّقة بـ «الصلح الجزائي وتوظيف عائداته» و«الشركات الأهلية» و«مقاومة المضاربة غير المشروعة» وذلك غداة مجلس وزاري تزامن مع احتفال تونس بالذكرى 66 لعيد الاستقلال
واعتبر رئيس الجمهورية بأن هذه النصوص تاريخية بمقاييس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي وهي تعبّر عن إرادة الشعب التونسي وتندرج في إطار بناء جمهورية جديدة وتونس جديدة تقوم على الحرية والعدل حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وقيل أيضا أن رئيسة الحكومة قدّمت عرضا حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس والجهود التي يبذلها الفريق الحكومي في كل القطاعات بالرغم من الصعوبات والعراقيل ومحدودية الموارد المالية والأوضاع الإقليمية والدولية الدقيقة
إذن، وبعد طول انتظار قدّم الرئيس قيس سعيد أولى مبادراته التشريعية «النوعية» إن جاز القول منذ ولوجه إلى قصر قرطاج قبل سنتين ونيف للشعب والعالم والتاريخ، في انتظار تجسيم فكرة الصندوق الخاص بضحايا الإرهاب من أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وهي تقريبا أهم الأفكار التي جاءت في خطابه سواء وهو على رأس الحكم أو عند شروعه في النضال من أجل الوصول إليه بعد 2011
نوايا طيبة
وبما أن أهل الذكر شرعوا بعدُ في القراءة والتعليق على المراسيم كل وفق مرجعيته وحتى تموقعه وموقفه من الحكم، فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم، هو حول إمكانية تنفيذ فحوى المراسيم «الثورية» كما يصفها صاحبها بطريقة «ثورية» بشكل يعود بالفائدة على البلاد وعلى العباد وهو نظريا الهدف من وضعها.
في تقديرنا، ثمّة مطبّات بالجملة وعوائق بالتفصيل ستحول دون تمرير هادئ وناعم لهذه التشريعات للعديد من الأسباب
ولنتفق أولا كما تعودنا القول والتأشير لما ينفع الناس، أن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لإبداع النصوص القانونية وحسن إدخالها حيز النفاذ في الواقع، ونحن حين نتحدث عن «التفعيل»، هذا المصطلح العجيب الغريب في القاموس السياسي التونسي، فلأننا ندرك صعوبة التنفيذ وهو العرف الذي أصبح ساريا بالخصوص بعد 2011 حيث تُقْدم منظومات الحكم المتعاقبة على صياغة النصوص الجميلة والرديئة تحت الضغط العالي لتظل حبرا على ورق أو تُطبّق كما اتفق ولنا في قانون العدالة الانتقالية مثلا أسوأ مثال
اليوم، لا شيء يفيد خروجنا من الدائرة المغلقة والقطع مع العجز بما أن المقدّمات – في انتظار رأي الخبراء والمختصين – لا تنبئ بالتغيير الجذري
إن صياغة المراسيم تمت – كي لا نقول في الغرف المظلمة أو بالليل – كانت أحادية، وفي غياب المؤسسة التشريعية لم يكن ثمة نقاش علني أو على الأقل شرح أسباب وتمهيد للرأي العام كي ينخرط ويتقبل التشريع الجديد ويتمسك بتطبيق بنوده
إن المسائل الكبرى، إما تُساس وتدار ضمن مبادرات كبرى تنزل بردا وسلاما على المجتمع كما فعل الزعيم الحبيب بورقيبة وجيله مع مجلة الأحوال الشخصية أو نتاج حوار مجتمعي مفتوح يدلي فيه أهل الحل والعقد بدلوهم ويسقون عطش المواطنين للإصلاح والنجاة
ولم يكن غريبا في هذا السياق ومنذ اليوم الأول أن يقول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن : العبرة ليست بإصدار المراسيم بل بمدى جدواها وفاعليتها ونتائجها في المستقبل
ويضيف الأمين العام أن المنظمات الوطنية في تونس شريك مهم في اتخاذ القرارات التي تهم البلاد، أكثر من ذلك يضيف أن الأطراف الموجودة في البلاد «موش عسكر كردونة» ويستحضر هنا دروس التاريخ وكيف حصلت : المساهمة الفعلية في بناء دولة الاستقلال والدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع
ويبدو أن الاتحاد لن ينتظر كثيرا وها هو مجمع الوظيفة العمومية يوصي بالإضراب العام واللّجوء إلى منظمة العمل الدولية تحت يافطة النضال ضد المنشور عدد 20 لكن في الحقيقة من أجل قلب المعادلات أو على الأقل التأثير فيها
خشية كبيرة
ولا نخال أن رجال الأعمال، ومنظمتهم، سيكونون بعيدين عن «القلق» خصوصا فيما يتعلق بالمرسوم الخاص بالصلح الجزائي
ولا ننسى أيضا الأحزاب التي «تتربص» بالرئيس وبأخطائه وهو أمر مشروع بمقياس الديمقراطية، وحتى الأحزاب المساندة بدأت تشعر بدورها بالقلق والإحراج
المطبات الأولى إذن تتعلق بالمقاربة المعتمدة في إخراج المراسيم إلى النور بعيدا عن التشاركية ودون تنزيلها في سياق برنامج سياسي واضح للحكم
الفئة الثانية من المطبات أو العراقيل ستكون دون شك «التضارب» أو التداخل بين هذه المراسيم ونصوص أخرى قانونية بعضها وقع العمل به وبعضها الآخر معلّق بين القصور
فعندما نتحدث عن مرسوم الصلح الجزائي، ثمة أيضا قانون المصالحة الاقتصادية الذي صدر زمن الرئيس السابق الراحل الباجي قايد السبسي وثمة أيضا مرسوم المصادرة بعد 2011 وغيره وبالتالي هناك خشية كبيرة من اللبس
كذلك الأمر بالنسبة إلى مرسوم الشركات الأهلية وقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني والقوانين المتصلة بالتعاونيات، هل ستتكامل أم ستتضارب فيما بينها ؟
وهذا يقودنا إلى مطبّات من نوع ثالث، لخّصتها أستاذة القانون بالجامعة التونسية سلسبيل القليبي في تدوينة على صفحتها الخاصة بالفايسبوك : الحاصيلو ملّا بوغاز
وتعود أستاذة القانون مثلا إلى ما جاء في المرسوم المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتحديدا في الفصل 3 «يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من: ـ…… – روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبرّرة
وتتساءل لماذا إضافة «غير صحيحة»؟ ألا تكفي «أخبار كاذبة»؟ علاوة على أن الأخبار غير الصحيحة لا تستوجب حسب رأيها نفس العقوبة والأخبار الكاذبة لأن عدم صحّتها ليس بالضرورة ناتجا عن كذب من روّجها أي أن من روّجها ليس بالضرورة مسؤولا عن عدم صحّتها
كما تطرح الجامعية المختصة في القانون مسألة مطابقة مبدإ شرعية الجرائم والعقوبات التي تتطلب أن تكون الجريمة معرّفة بشكل واضح ودقيق في النص القانوني
هي تعقيدات ونقائص عديدة وصعوبات جمّة في طريق «تفعيل» – مرّة أخرى – لمراسيم، هي في نهاية المطاف نتاج اجتهاد إنساني أُريد لها أن تكون ثورية في بيئة الثورة المضادة أو الثورة المغدورة كما يرى كثير من التونسيين المؤمنين دائما بأن تونس أخرى، تونس الجديدة ما تزال ممكنة
بقلم: مراد علالة