مطار تونس قرطاج : مصالح الديوانة تحجز 4 سبائك من الذهب وتكشف شبكة للاتجار بالعملة

في عملية نوعية بمطار تونس قرطاج ، مصالح الديوانة تحجز 4 سبائك من الذهب تزن 15كلغ وتكشف شبكة للاتجار بالعملة
تمكنت فرقة خاصة بمكتب الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب عدد 4 سبائك من الذهب تزن 15 كلغ تم ضبطها مخفية بإحكام تحت طيات ملابس مسافر أجنبي الجنسية وذلك أثناء استعداده لمغادرة قاعة الرحيل
وأثناء التحقيق مع المشتبه به عرض على أعوان الديوانة رشوة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دولار أفاد أنه بإمكانه توفيره عن طريق أحد أقاربه المقيمين بتونس فتم إيهام المعني بالأمر بقبول العملية والإيقاع بشريكه قبالة المطار وبحوزته المبلغ المالي
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بحجز سبائك الذهب التي قدرت قيمتها بـ 2 مليون دينار والمبلغ المالي موضوع محاولة الإرشاء وتحرير محضر في الغرض، كما أذنت بإحالة القضية إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمزيد التعمق في التحقيق
وقد مكنت التحريات والتساخير التي تم إنجازها من قبل المصالح المختصة بإدارة الأبحاث الديوانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من الكشف عن شبكة دولية للمتاجرة بالعملة يقودها المواطن الأجنبي المقيم بتونس، وبلغت قيمة المبالغ التي ثبت تحويلها إلى الخارج على غير الصيغ القانونية حوالي 2 مليون دينار
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