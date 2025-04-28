مطار المنستير : إحباط محاولة تهريب كمية من معدن الذهب

تمكنت مصالح الديوانة بمطار المنستير بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار من إحباط محاولة تهريب كمية من معدن الذهب في شكل سبائك وقطع نقدية كانت مسافرة تحمل جنسية تونسية تحاول تصديرها دون اعلام إلى خارج البلاد التونسية بقيمة جملية قدرت بـ 354 ألف دينار
حيث تم التفطن من قبل فريق التفتيش الأمني بمطار المنستير إلى وجود أجسام غريبة داخل إحدى حقائب المسافرة المذكورة وبتفتيش الحقيبة من قبل أعوان الديوانة بالمطار، تم العثور على سبيكتين وعدد 72 قطعة نقدية مخفية داخلها كما تم التأكد إثر عرضها على أمين الصاغة كونها من معدن الذهب ومن أعيرة وأحجام مختلفة كما أن القطع النقدية تعود إلى القرن التاسع عشر وتزن إجمالا 1300 غراما، ولا تملك المعنية في شأنها أية وثيقة قانونية لتصديرها إلى خارج التراب الوطني
تم تحرير محضر حجز في الغرض لمخالفة المسافرة لمقتضيات التشريع الصرفي والديواني كما أذنت النيابة العمومية اثر استشارتها بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات
الإدارة العامة للديوانة
28 أفريل 2025
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