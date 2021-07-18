مضمون اليوم، مُتّهمٌ غدا

التّهم التي وجّهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى القاضي البشير العكرمي خطيرة جدّا، وليس أقلها إخفاء ما يزيد عن 6.000 ملف متصل بقضايا الإرهاب في تونس. وفي هذه التّهمة جواب كافٍ وشافٍ عن التساؤلات التي حيّرت التونسيين حول تنامي الإرهاب في بلادنا رغم ما قيل مرارا وتكرارا بأن الحكومة التونسية في حرب على الإرهاب. وهو ما جعل الرأي العام التونسي يتقبّل بارتياح كبير قرار مجلس القضاء العدلي بإيقاف هذا القاضي عن العمل في انتظار ما ستُقرّره النيابة العمومية في شأنه
هذا الارتياح ليس شماتة في الشخص ولا رغبة في الإضرار به، وإنما يعود إلى أمرين
الأمر الأول يتمثّل في أن الشعب التونسي، إن تأكّدت هذه التّهم، سيعود له الأمل في التصدّي الحقيقي والفعلي للإرهاب في بلادنا، وذلك عند الكشف عن آلاف الملفّات المخفيّة والمتعلقة بالعديد من الإرهابيين الذين لم يطلهم القضاء والكشف عن خفايا العمليات الإرهابية التي عشناها طيلة السنوات الماضية، بما فيها بالخصوص اغتيالات السياسيين ورجال الأمن والجيش والمدنيّين. ولعلّنا اليوم بصدد الدخول الفعلي في حرب حقيقية على الإرهاب بدون أن يُعطّل أيٌّ كان تصدّي القضاء للإرهابيين
أما الأمر الثاني فيتعلّق بقطع الطريق أمام اليد التي يبدو أنها ملقاة على جزء هام وحساس من سلك القضاء منذ سنوات ليُصبح « مضمونا »، تلك اليد التي قد تكون وفّرت إمكانية الإفلات من العقاب للذين تمتّعوا طيلة سنوات بحماية سياسيّة، تلك اليد التي حالت دون الكشف عن أسرار « الجهاز السري » و »الغرفة السوداء » وما إلى ذلك من قضايا خطيرة وغامضة
محاولات اختراق حركة النهضة لسلك القضاء، وهو شيء يبدو أنه في طريقه للظهور، هو جزء من استراتيجية كاملة عبّر عنها راشد الغنوشي في الفيديو الشهير الذي نُشر عديد المرات على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي خاطب فيه مسؤولا من السلفيين، إبان الثورة، بالقول بأن فرض تطبيق الشريعة في الدستور التونسي الجديد لا يُمكن تحقيقه إلا متى أصبح الأمن والجيش مضمونيْن
منذ ذلك الحين، ومنذ انتخابات أكتوبر 2011 التي منحت الأسبقية لحركة النهضة، لم تنفكّ الحركة عن انتهاج سياسة التمكين التي أرادت بمقتضاها الاستيلاء على الجيش والأمن والإدارة والإعلام
ولئن فشلت، على ما يبدو، في اختراق الجيش الوطني إلى حد الآن، فإنها نجحت إلى حدّ كبير في التمكّن من مفاصل الدولة في العديد من المجالات الأخرى. فعلاوة عمّا هو الآن بصدد الظهور بخصوص القضاء، فإنها توصّلت إلى الاستيلاء على العديد من المؤسسات عبر التعيينات المشبوهة في مواقع هامّة، ساعدها فيها أغلب رؤساء الحكومة الذين تداولوا على السلطة منذ الثورة، لا تُفسّرها سوى الطاعة لرغبات حركة النهضة مقابل بقائهم في القصبة
ومن أهمّ المجالات التي أصبحت حركة النهضة تُسيطر عليها بشكل شبه كلّي نذكر بالخصوص مجال الإعلام. فلقد بدأت حملتها على الإعلام منذ الأشهر الأولى من حكمها حين نظّم لطفي زيتون حملة « إعلام العار » ونصب خيمة أمام مقر مؤسسة التلفزة الوطنية، انتصب فيها جمع من الإسلاميين قاموا طيلة عدّة أسابيع بمضايقة صحافيي التلفزة طمعا في تركيعهم
ومنذ ذلك الحين، وبعد فشل الحملة، أضحت حركة النهضة تُمارس أنواعا أخرى من الضغوطات، حتى أصبحنا نسمع ونُشاهد يوميّا قيادات الحركة يُسوّقون لسياستهم في أهم القنوات التلفزية وفي أهم المحطات الإذاعية، بل أصبحنا « مُطبّعين » مع أصوات الإخوان صباحا مساءا. وليس من باب الصدفة أن يكون هذا الحضور المُكثّف مصحوبا بغياب شبه تام للأصوات المعارضة والحرّة في المشهد الإعلامي. أصوات لم يبق لها للتعبير عن الرأي المخالف سوى شبكات التواصل الاجتماعي، إن لم يُهاجمها الذباب الأزرق
والجديد في هذا المجال هو ذلك التحوّل الغريب والمُستراب ب180 درجة في مواقف بعض الصحافيين الذين أصبحوا بقدرة قادر إخوانيّين أكثر من الإخوان بعد أن كانوا محسوبين على العائلة التقدميّة المُستنيرة.
قد يكون هؤلاء، وأمثالهم في مختلف المجالات الأخرى، قد قاموا بهذا التغيير في السلوك وفي المواقف بسبب « ملفّات » تحوم حولها شبهات، وربّما طمعا في الحصول على ظروف سميكة، وربّما أيضا طمعا في منصب سياسي أو ترقية إدارية… لكنهم يجهلون أن حبل الكذب قصير وأن بيع الذمّة سيتابعهم طوال ما بقي لهم في الحياة. ويجهلون بالخصوص أن مصيرهم سيكون مثل مصير البشير العكرمي الذي، حتى إن برّاه القضاء، فقد شُوّهت صورته وصورة الذي وقفوا وراءه ودعّموه وجرّوه للسير في الاتّجاه المضاد لمصلحة البلاد
بقلم منير الشرفي