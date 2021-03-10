مصير المشيشي سيُحْسَم يوم الجمعة القادم

هاو اش بش يصير يا مشيشي
نهار الجمعة ممكن انهم قيادات حزب حزامك السياسي بش يعلنوا النفير بعد صلاة الجمعة نصرة للاسلام و لاتحاد علماء المسلمين و بش يهبطوا انصارهم من تونس الكبرى بش يدخلوا بالسيف لمقر منظمة القرضاوي و كيما قتلك في البوست اللي قبل هذا راهو التحرك البارح بدا في بن عروس … ما تخليش احداث 9 افريل 2012 تتعاود و الا راك بش تعجّل بتخلي النهضة عليك و بعد ما يصير عنف بش يحملوك المسؤولية و النهضة وقتها بش تولي تحب تتحاور مع الرئيس على حسابك و انت وقتها يجيبولك كميون الزبلة بش تمشي غير مأسوف عليك لليهودية قبل مزبلة التاريخ
شهرزاد عكاشة