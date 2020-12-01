مصطفى عطية يكشف « الٱكاذيب العشر » لكذبة « الثورة » في عشريتها

نشرالكاتب والصحفي مصطفى عطية، تدوينة مساء الثلاثاء 1 ديسمبر على صفحته بالفايسبوك ، جاءت تحت عنوان : الٱكاذيب العشر لكذبة « الثورة » في عشريتها الكاذبة
وعدّد مصطفى عطية، في نص تدوينته ما وصفها بـ »الاكاذيب العشر »، كالآتي
– الكذبة الأولى : ثورة الياسمين التي صفق لها الكنغرس الأمريكي وقوفا .
– الكذبة الثانية : شغل ، حرية ، كرامة وطنية .
– الكذبة الثالثة : المجلس الوطني التأسيسي.
– الكذبة الرابعة : أحسن دستور في العالم .
– الكذبة الخامسة : النهضة حزب مدني .
– الكذبة السادسة : نظام ديمقراطي .
– الكذبة السابعة : إنتخابات نزيهة وشفافة .
– الكذبة الثامنة : الباجي قائد السبسي منقذ البلاد .
– الكذبة التاسعة : مجلس نواب الشعب وحكم محلي وتشاركية .
– الكذبة العاشرة : الشعب يريد .
وختم الكاتب بالقول » زيادة خير إن شاء الله : إئتلاف الكرامة يعلن عن اكتشاف دواء للكوفيد