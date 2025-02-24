مصطفى الفرجاني يتطلع ،في الصين،للمرور للمراحل العملية لتنفيذ مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان

الإثنين 24 فيفري 2025: بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد عقد وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى جمهورية الصين الشعبية، جلسة عمل، اليوم، مع السيّد « ليو سيشي » نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، بحضور عدد من إطاراتها، نوّه خلالها بعمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين في ترجمة للزيارة التاريخية لسيادة رئيس الجمهورية إلى الصين في ماي 2024 وأفضت إلى الإرتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية
كما ثمن وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني الاهتمام الذي أولاه الجانب الصيني للمشروع الرئاسي الرائد « المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان » باعتباره قطبا تنمويا ذا أبعاد وطنية وإقليمية وذلك في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى تدعم قطاع الصحة والتنمية. وأكد على أهمية إحداث لجنة متابعة لتنفيذ المراحل العملية المقبلة للمشروع لما يكتسيه من أهمية في النهوض بالقطاع الصحي ببلادنا وجذب الاستثمارات وتقريب الخدمات الطبية المتطورة من المواطنين
وأكد وزير الصحّة أن مدينة الأغالبة الطبية وبفضل الارادة السياسية والكفاءات الطبية وتقاسم الخبرة والمعرفة والتعاون مع الصين ستشكل قطبا لتصدير الخدمات الصحية واستيعاب المرضى الذين يختارون تونس كوجهة استشفائية، فضلا عن جذب المزيد من الطلبة الأجانب للدراسة بالمؤسسات الجامعية المرتبطة بها مما يعزّز اشعاع تونس كوجهة طبية وعلمية
ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الصينية للاصلاح والتنمية أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمدينة الطبية الأغالبة تعتبر خطوة هامة لتنفيذ التوافقات التي توصل لها قائدا البلدين خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما ببكين، مجدّدا استعداد بلاده لتعميق التعاون مع تونس ودفع جهودها في التنمية
ّ وفي ختام الجلسة تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح « ليو سيشي » توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمدينة الطبية الأغالبة بالقيروان معربا عن تطلع الجانب التونسي للمرور للمراحل العملية لتنفيذ هذا المشروع الرائد في أقرب الأجال الممكنة بما يعكس عمق العلاقات التونسية – الصينية في مختلف المجالات.