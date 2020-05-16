مصر تتلقى دفعة ثالثة من الإعانات الصينية لمجابهة وباء كورونا

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، تلقيها هدية من جمهورية الصين الشعبية
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، اليوم، إنها تلقت شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية
وبحسب البيان، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر للمرة الثالثة، مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن : الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين، أكبر حجما من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنا من المستلزمات الطبية الوقائية
وأضاف « تتضمن مليون كمامة طبية، و150 ألف كمامة « ن.95″، و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية، و70 ألف قفاز طبي، بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد، و1000 جهاز قياس درجة الحرارة ».
وأشار مجاهد إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثالثة التي تقدمها الصين إلى مصر، حيث خصصت الحكومة الصينية 3 دفعات من المساعدات هدية لجمهورية مصر العربية
وأوضح أنه بالإضافة إلى الثلاث شحنات التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية لجمهورية مصر العربية، قام أيضًا عدد من الشركات ومؤسسات المجتمع الصيني بإهداء مصر كميات من مستلزمات طبية وقائية، كما تم عقد 6 اجتماعات بين خبراء الصحة في مصر والصين عبر تقنية الفيديو كونفراس، لتبادل الخبرات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التعاون المشترك بمصنع الكمامات الطبية المتواجد على أرض مصر والذي يعمل بخمسة خطوط إنتاج، والذي من المقرر أن تبلغ إنتاجيته نصف مليون كمامة يوميًا.
ولفت السفير الصيني بالقاهرة إلى تضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لرئيس جمهورية الصين الشعبية، ودعم جهود الصين في مكافحة فيروس كورونا، مضيفًا أن الصين تتعاون مع مصر وكافة الدول الإفريقية للتغلب على أي تحديات تواجه شعوب العالم ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد
وأشاد السفير الصيني بالقاهرة، بالإجراءات الاحترازية الفعالة التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشار الأزمة، لافتًا إلى أن هناك تقدير من منظمة الصحة العالمية لخطوات مصر في مواجهة الفيروس، قائلاً: » فيروس كورونا العدو المشترك بيننا، ونحن على يقين تام بأن مصر ستتغلب على هذا الفيروس في أقرب وقت ممكن تحت قيادتها الحكيمة »، كما قدم التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك
يذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد زارت جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد