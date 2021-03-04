مصر تبدأ حملة التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا

قال مجلس الوزراء المصري إن السلطات الصحية بدأت يوم الخميس تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا
وبدأ التطعيم في المركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، وبحضور ممثل منظمة « اليونيسف » فى مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، حرصه على حضور اليوم الأول لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية
وأوضح أن اليوم نشهد بدء تطعيم المجموعة الأولى من أهالينا من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية
من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر هي أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة
وقد تلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة « سينوفارم » الصينية على دفعتين منذ ديسمبر بالإضافة على 50 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا في فيفري الماضي
وتأمل مصر الحصول على كمية من اللقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية التي تهدف للتوزيع العادل للقاح وذلك خلال الأسابيع المقبلة
وفي 24 فيفري قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح « سبوتنيك في » الروسي للاستخدام الطارئ. وقالت شركة برايم سبيد ميديكال المصرية إنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر وذلك في بيان إلى البورصة المصرية لكنها لم تذكر تفاصيل
وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 جانفي الماضي باللقاح الصيني
المصدر: روسيا اليوم و رويترز