مصالح الديوانة بميناء رادس تحجز 12500 قطعة من لعب الأطفال المحجرة

في إطار المراقبة الديوانية اليومية لعمليات التوريد بالموانئ التونسية، وخاصّة تلك المتعلّقة بتوريد لعب الأطفال وما تشهده هذه البضاعة من إقبال على الاستهلاك من قبل المواطنين بالتزامن مع عيد الفطر ، تمكّنت وحدة مراقبة الحاويات التابعة لإدارة التصرّف في المخاطر بالديوانة بالتنسيق مع المصالح الديوانية بكل من ميناء رادس وسوسة وصفاقس خلال الفترة من 5 إلى 13 مارس 2025 من استهداف 12 وحدة شحن مورّدة من قبل 9 مؤسسات موزّعة على مختلف المكاتب الديوانية حيث تمّ تسجيل استهداف 5 وحدات شحن بمكتب مخازن ومساحات التسريح الديواني بميناء رادس و2 وحدات شحن بمكتب رادس الميناء و 4 وحدات شحن بمكتب سوسة الميناء ووحدة شحن بمكتب صفاقس الميناء حيث أسفرت عمليات المراقبة التي شملت إلى الآن مجموعة من وحدات الشحن المختلفة عن حجز 12500 قطعة تحتوي على أشعة الليزر ولا تستجيب لمواصفات السلامة الصحية اللازمة أما بالنّسبة لبقية الحاويات فإنّه بصدد إتمام إجراءات المراقبة في شأنها
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحاويات هي موضوع مراقبة فنيّة عند التوريد و تفتيش دقيق من قبل مصالح الديوانة بهذه الموانئ كما يجدر التذكير بأنه تمّ تسجيل عديد عمليات الحجز للعب أطفال محجرة عند التوريد لما تمثله من خطر على الأطفال وغير مطابقة للمواصفات الصحية اللازمة خلال شهر جانفي 2025 بميناء رادس فقد تم حجز 42 ألف من لعب الأطفال المحجرة عند التوريد. وحجز 31 طرد تضم (12 ألف قطعة) بميناء سوسة من لعب بلاستيكيّة محجّرة من صنف مسدّسات بلاستيكيّة قاذفات ماء و قاذفات نبيلات و قاذفات طائرات من الخفّاف، كما تم خلال شهر نوفمبر من سنة 2024 حجز 85 طردا (تضمّ 36 ألف قطعة) يحتوي على لعب أطفال (مسدس مائي) غير مطابقة لمواصفات السلامة الصحية
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