مشيشي ، بيدق الغنوشي ، أو كاد المريب أن يقول خذوني

بعد اعتداءات أعوان أمنه ، الموثقة صوتا وصورة ، على اعتصام الحزب الدستوري الحر المطالب بغلق وكر تفريخ إرهاب القرضاوي ، أصدر ، بيدق الغنوشي ، هشام المشيشي البيان أسفله ولسان حاله يقول : كاد المريب أن يقول خذوني
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على إثر ما تمّ تداوُلهُ بخصوص تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ إعتصام لأحد الأطراف السّياسيّة مساء يوم الثلاثاء 09 مارس 2021
تُعلم وزارة الدّاخليّة وأنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة
وتبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون
هذا وتذكّر وزارة الدّاخليّة أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وتؤكّد التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّ
ملاحظة هامة / الوثائق المصورة صوتا و صورة تكذب بلاغ المشيشي المضحك