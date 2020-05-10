مشروع تونس يؤكد تضامه التامّ مع عبير موسي المهدّدَة بالتصفية

إثر تلقي النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي، إعلاما من طرف السلطات الرسمية بوجود تهديدات تمسّ من سلامتها الجسديّة وحياتها، أؤكّد باسم كافة مناضلات ومناضلي حركة مشروع تونس، تضامننا التامّ معها، وتضامننا مع كل من يكون هدفا للعنف السياسي حتى وإن تناقضنا معه
وتتوجب ملاحقة كل من يقف وراء هذه التهديدات التي تبدأ عادة بالتحريض العلني والتكفير وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي
وندعو أجهزة الدولة، التي تحركت في قضايا رأي وحريّة ضمير مكفولة دستوريا، أن تركز على متابعة موضوع العنف السياسي بكل قوة، وأن نرى نتائج واضحة، بمتهمين وأسماء وقضايا
الاختلاف هو روح الديمقراطية ولكن الديمقراطية لا تقوم الا في غياب الاختلاف حول تجريم العنف
ونؤكد أن وحدة القوى الوطنية التقدمية هو أفضل ردّ على العنف وأصحابه
محسن مرزوق