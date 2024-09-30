مسيرة شعبية ، يوم الجمعة 4 أكتوبر، ضد قيس سعيد الذي سلب إرادة الشعب

تدعوكم/كن الشبكة التونسية للحقوق والحريات للمشاركة في المسيرة الشعبية التي ستُنظّم يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، على الساعة الخامسة مساءً، انطلاقاً من ↩️ حديقة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة
🔴 تأتي هذه المسيرة كرسالة مقاومة ضد كل الممارسات والاجراءات التي تحاول من خلالها منظومة الرئيس المترشح هدم كل مقومات الديمقراطية وتقويض مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، اضافة إلى سلب إرادة الشعب عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من يوم الاقتراع وتواصل التضييقات والانتهاكات ضد المعارضين.ات السياسيين والناشطين.ات المدنيين
كونوا/كن معنا من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات. 🔺