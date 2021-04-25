مسلسل « الفوندو » يُزْعج الإدارة العامة للحرس الوطني

تبعاً لما تم تداوله في مسلسل الفوندو بقناة الحوار التونسي يوم 24 أفريل 2021 والذي يظهر في إحدى المشاهد دورية حدودية تابعة لسلك الحرس الوطني تقوم بتفتيش سيارة يتحصل فيها عون الدورية على رشوة من صاحب الوسيلة، يهم الإدارة العامة للحرس الوطني أن توضح لكافة منتسبيها وللرأي العام أنها لم تتلق من أي جهة رسمية طلب خاص بتوفير سيارة إدارية أو أزياء من الجهة القائمة بالعمل الفني أو السيناريو الخاص بالمهمة الموكولة لوحدات الحرس الوطني
كما نفيد بأن ظهور الأعوان بالأزياء المستعملة ليست أزياء إدارية والوسيلة غير مدرجة بأسطولنا وهي سيارة مدنية تم تمييزها بشعار وباسم الحرس الوطني
وستقوم الإدارة العامة للحرس الوطني بالأبحاث الإدارية والإجراءات القانونية وبتتبع كل من يتعدى على سمعة السلك
المصدر : الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني