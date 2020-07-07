مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية مُتّهَمٌ بالتجسس لفائدة حلف شمال الأطلسي

أوقفت روسيا صحافياً سابقاً كبيراً أصبح مستشاراً لمدير وكالة الفضاء الروسية « روسكوسموس »، الثلاثاء بتهمة « الخيانة » لصالح دولة في حلف شمال الأطلسي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسى اليوم الثلاثاء، أن مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية « روسكوسموس » إيفان سافرونوف، مشتبه به في العمل لصالح استخبارات حلف شمال الأطلسي : الناتو
وأفاد بيان للجهاز بأن سافرونوف نقل معلومات سرية تتعلق بالتعاون العسكري التقني والدفاعات الروسية لحلف شمال الأطلسي
وأضاف البيان أنه تم اعتقال مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية « روسكوسموس » في موسكو، حيث كان مكلفا بتنفيذ مهام لإحدى وكالات الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي « الناتو » وجمع وتسليم أسرار الدولة الروسية المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن إلى الحلف
وكانت وكالة الفضاء الروسية قد أقرت في بيان لها اليوم بالواقعة، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة لجهات التحقيق في هذه القضية، وكانت لجنة التحقيق الروسية وجهت تهمة الخيانة العظمى لمستشار مدير وكالة الفضاء الروسية إيفان سافرونوف
ونشرت الخدمة الصحفية في وكالة الفضاء الروسية، بيانا أعلنت فيه أن سافرونوف اُحتجز للاشتباه في الخيانة، وهم يقدمون المساعدة لـ »سلطات التحقيق ». وأضاف البيان أن اعتقال سافرونوف لا علاقة له بعمله الحالي معهم
وقال ديمتري روغوزين مدير وكالة الفضاء الروسية، لـ »تاس » يوم الثلاثاء، إن سافرونوف لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية خلال فترة وجوده في الوكالة
وتابع روغوزين : تمت دعوته (سافرونوف) لتغطية أنشطة روسكوزموس منذ شهر ونصف. لم يكن لديه تصريح معلومات سري
وقال مدير وكالة الفضاء الروسية إنه كان يعرف سافرونوف لبضع سنوات كصحفي، مُضيفا : لم أشك في كفاءته واحترافه الشخصيين
وتم تعيين سافرونوف مستشارًا لمدير الوكالة في شهر ماي 2020
وقبل ذلك، عمل سافرونوف سابقًا كمراسل خاص لصحيفتي « كومرسانت وفيدوموستي » الروسية التي تغطي الصناعات العسكرية والدفاعية والفضائية
وأصدر صحيفة « كوميرسانت » بيانًا دافعت فيه عن احترافية سافرونوف، ووصفت تهمة الخيانة بأنها : سخيفة
« إيفان ليس من أفضل الصحافيين في البلد عبثا. نحن لا نعرف فقط عن احترافه العالي، ولكن أيضًا عن شخصيته. إيفان وطني حقيقي لروسيا، كتب عن الجيش والفضاء لأنه يهتم بهم بصدق. الشك في الخيانة في قضيته يبدو سخيفا »
وسيبقى سافرونوف رهن الاعتقال لمدة شهرين بحسب وكالتي الأنباء الروسيتين الرسميتين، ريا نوفوستي وتاس
وقال محامي دفاعه أوليغ يليسييف لوكالة تاس، الثلاثاء، إن جهاز الأمن الفيدرالي يعتزم توجيه اتهامات بالخيانة العظمى ضد سافرونوف في 13 يوليو تموز. وإذا ثبتت إدانته، يواجه سافرونوف ما يصل إلى 20 عامًا في السجن