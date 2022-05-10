مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة ستزور تونس لبحث الحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شاملة وشفافة في البلاد

ستزور مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى السيدة يائيل لمبرت مدينة مراكش ثم تونس العاصمة في الفترة من 10 إلى 14 ماي
إذ تحضر مع السيدة فيكتوريا نولاند وكيلة الوزارة للشؤون السياسية الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لدحر تنظيم داعش في الفترة من 10 إلى 12 ماي بمدينة مراكش
ثم تحل إثر ذلك بتونس العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 ماي حيث تلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي والحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل الجميع وتمثل مختلف الأطياف التونسية
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
في10 ماي 2022