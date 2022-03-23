مساعدة وزير الخارجية الامريكي في زيارة لتونس تدوم ثلاثة ايام

مساعدة وزير الخارجية الامريكي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، اوزرا زيا ، تصل الى تونس، في زيارة تدوم ثلاثة ايام ، ستلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة وفق بلاغ للخارجية الأمريكية
كما ستلتقي المسؤولة الأمريكية بناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وقياديين نقابيين وممثلين للمجتمع المدني التونسي للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن “التحديات التي تواجهها تونس والآفاق المتاحة”، وفق البلاغ ذاته
وتأتي هذه الزيارة، قبل ايام قليلة من زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي الى تونس، للتباحث مع الحكومة حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها للخروج من ازمتها الاقتصادية والمالية الخانقة