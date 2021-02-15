مريد البرغوثي كتب لشكري بلعيد : ما أصغر قصيدتي أمامك

15/02/2021 |

لا أعرف ما الذي جعلني أسأل الشهيد شكري بلعيد في حوار اجريته معه قبل إغتياله بأيام :  » ماذا تهدي للشعب التونسي ؟ » مع أني لا أحب هذه الاسئلة، فقال « أهدي له قصيدة مريد البرغوثي: لي قارب في البحر »، كتبت ذلك وقتها ولم أكن أعرف القصيدة ولا كثيرا عن الشاعر،
حتى أن شكري بلعيد قرأ مطلع القصيدة ولكني وقتها لم أنتبه لمعانيها .. فقط كنت أريد أن أفرغ من عملي وكفى.. وعندما اغتيل شكري تذكرت هديته، تذكرت أمر القصيدة، قرأتها.. كان مطلعها يقول 

لي قارِبٌ في البَحْرِ روحي أبْحَرَتْ مَعَه
كَفّايَ مجذافاهُ والعينان قِنديلاه
والأضلاعُ أضْلُعُه
لا النَّجْمُ لاح لمُبحِريه
ولا بدا لنواظرِ الأحبابِ مَطْلَعُه

أدركت أنه تنبأ باستشهاده.. وبعد أيام كتب مريد البرغوثي لشكري : ما أصغر قصيدتي أمامك

وفي حوار أجريته معه في جريدة المغرب تحدث البرغوثي عن تونس عن الحرية وقال : أنا مؤمن ان الحرية قادمة، إيقاع عصرنا سريع إلى حد لم نعرفه في السابق. فلا القوة باقية ولا الضعف باقٍ. كل ما في الأمر أن الأوغاد سيجعلوننا ندفع دماً أكثر وننتظر سنوات أطول

 
كذلك سألته إن تجاوز أثر فقد رفيقة دربه رضوى، التي توفيت وقتها، فقال : نحن، رضوى وتميم ومريد، عائلة صغيرة تعرضت دائماً لمصاعب كبيرة وهذا علّمنا أن نكون، أو نحاول أن نكون، أقوياء في وجه اي كارثة. والفقد هو الصعوبة القصوى والمنعطف الأخير. علمتنا قسوة حياتنا أن لا ننهار تماماً. من أعظم معاني الحياة تحمّلها عندما تثقل وتضغط. رضوى واجهت مرض الدكتاتورية ومرض السرطان (وهُما واحدٌ) بشجاعة استثنائية واحتفظت بقدرتها على الابتسام حتى اللحظات الأخيرة، ولا يليق بنا أن لا نليق بها . نعم . تميم وأنا نحاول أن نتحمل
ارسلت له مؤخرا رسالة ولم يجبني، لم أدرك أنه كان مريضا.. لأعرف بعد ذلك أنه رحل يوم أمس في عيد الحب