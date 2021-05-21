بين محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن تونس سجلت لأول مرة منذ سنة 1962 إلى حد اليوم، تدهورا في الناتج المحلي ونسبة نمو سلبية بــ 9 بالمائة في الوقت الذي كانت تونس تتوقع تسجيل نسب نمو ايجابية بـ3 بالمائة سنة 2020 ، وفق ما افادت به إذاعة : شمس أف أم
وإعتبر العباسي، خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة، أن هذا التدهور لم يسبق لتونس أن عاشته، قائلاً : » حتى في سنة 1962 كانت الازمة اقل حدة »، بحسب تعبيره
وأوضح أن محركات النمو والتنمية من استثمار وتصدير واستهلاك تشهد شللا يتزامن مع عدم قيام تونس بالإصلاحات اللازمة لتجاوز الاشكاليات الاقتصادي، وفق المصدر ذاته
مروان العباسي يُقِرّ أن محركات النمو والتنمية في تونس تشهد شللا
21/05/2021 |
بين محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن تونس سجلت لأول مرة منذ سنة 1962 إلى حد اليوم، تدهورا في الناتج المحلي ونسبة نمو سلبية بــ 9 بالمائة في الوقت الذي كانت تونس تتوقع تسجيل نسب نمو ايجابية بـ3 بالمائة سنة 2020 ، وفق ما افادت به إذاعة : شمس أف أم