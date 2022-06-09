مركز الدراسات القانونية والقضائية يؤكد أن إشراف شبيل لا تتمتع يأي مُعاملة خاصّة وتُنجز أعمالها كباقي زملائها

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية، أنه خلافا لما تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي وما تم التصريح به فإن جميع القضاة بما فيهم القاضية حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل ينجزون أعمالهم القضائية داخل المركز وكذلك خارجه دون التقيد بضابط الدوام الإداري مثلهم كمثل باقي زملائهم القضاة داخل المحاكم
وأضاف في بلاغ له، أن إدارته العامة هي الساهرة على حسن سير المركز وتؤكد على انضباط القضاة في القيام بواجباتهم المهنية بمن فيهم القاضية شبيل التي لا تتمتع بأي معاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية وتوكد حرصها على انجاز عملها في كل المواقيت المحددة مع فريق العمل الذي تعمل ضمنه وهي متواجدة في جميع جلسات العمل المقررة لكل أسبوع
وجدد المركز نفيه ما جاء بأي تصريح مخالف لما ذكر في بلاغه ودعا إلى ضرورة التحري قبل بث « هذه الإدعاءات والتي توحي بأن من صرح بها لا علم له بطبيعة العمل القضائي داخل المركز ولا ما بلغه من مستوى علمي متميز بفضل تفاني وانضباط القضاة وباقي الموظفين والعاملين به » وفق نص البلاغ