مرصد شاهد يسجل اقبالا ضعيفا للناخبين في كل ولايات الجمهورية

حول ملاحظة افتتاح مراكز و مكاتب الاقتراع في مختلف ولايات الجمهورية
انطلق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم السبت الموافق للسابع عشر (17) من شهر ديسمبر 2022 في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 وذلك بقاعة العمليات المركزية المعدة للغرض وبالتنسيق مع 48 منسقا جهويا و1000 ملاحظا منتشرا في مختلف الدوائر الانتخابية بولايات الجمهورية ويهم مرصد شاهد إحاطة الرأي العام بالملاحظات التالية
أولا: نسجل بداية عملية الاقتراع في ظروف سلسة وفتح مراكز ومكاتب الاقتراع اجمالا في التوقيت القانوني غير انه تم تسجيل تأخير افتتاح بعض مراكز الاقتراع على غرار مراكز بولاية نابل
ثانيا: منع الملاحظين من الولوج لبعض مكاتب الاقتراع على غرار المكاتب في مركز الازدهار فريانة
ثالثا: تسجيل عدم تهيئة مكاتب الاقتراع لولوج الأشخاص ذوي الاعاقة على غرار مركز اقتراع باب جديد ولاية تونس
رابعا : اقبال ضعيف للناخبين في كل ولايات الجمهورية
خامسا: غياب بعض أعضاء مكاتب الاقتراع عند فتح المراكز وقد تم تدارك ذلك على الساعة التاسعة صباحا
سادسا: عدم تعليق قائمات الناخبين في بعض مكاتب الاقتراع على غرار مركز قصر أولاد دباب بولاية تطاوين ومنوبة
سابعا: غياب أعوان تنظيم الصفوف في جملة من مراكز الاقتراع في ولاية نابل
ثامنا: تواجد ممثلي المترشحين بنسب مرتفعة بأغلب مراكز الاقتراع وتأثير بعضهم على إرادة الناخبين ودعمهم لمرشحيهم على غرار ما تم تسجيله في مركز النفيضة مدرسة حشاد
تاسعا: عدم التزام بعض أعضاء مكاتب الاقتراع بالحياد اللازم وتأثيرهم على الناخبين كمركز اقتراع سوق السبت بجندوبة
عاشرا: تسجيل خرق للصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع بمختلف الجهات على غرار مراكز الدغباجي في ولاية قابس و مدرسة المحطة بالمتلوي اذ تم تسجيل اقتحام مترشحة بمعية 8 أفراد بغاية التأثير على إرادة الناخبين