مرصد شاهد يؤكّد مرة أخرى على عدم جهوزية هيئة الانتخابات لإنجاز مسار الاستفتاء

بعد نشر ملاحظي المرصد في اغلب الهيئات الفرعية للانتخابات وفي حوالي 120 عملية ملاحظة ميدانية طيلة ستة أيام منذ بداية التسجيل في 29 ماي 2022 سجلوا الاخلالات التالية
أولا– يؤكّد مرصد شاهد مرة أخرى على عدم جهوزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مسار الاستفتاء ليوم 25 جويلية 2022 فإلى جانب غياب أية معلومات على سير عملية التسجيل فإن ملاحظي المرصد في 19 إدارة جهوية للانتخابات وفي حوالي 120 عملية ملاحظة ميدانية طيلة ست أيام منذ بداية التسجيل يوم 29 ماي 2022 سجلوا الملاحظات التالية
– أغلب مراكز التسجيل غير مجهزة بالمعدات اللازمة والضرورية
– غياب اللافتات الدالة على وجود مراكز التسجيل
– ضعف تكوين الأعوان في عمليّة التسجيل بالإضافة إلى عدم امتلاكهم لأيّ معلومات عن الاستفتاء
– التسجيل في أغلب المراكز لم يكن عبر المنظومة بل كان يدويا دون التثبت من توفر شروط الناخب كاملة وفي عديد المراكز كما لم يتم تمكين طالبي التسجيل من وصل تسجيل
ثانيا – يؤكّد مرصد مرّة أخرى على أنّ تدخل السلطة التنفيذية ذات المصلحة في الاستفتاء واعتمادها في التشريع الانتخابي ولو بصفة « المشرّع الاستثنائي » في ظل وجود قانون انتخابي ساري المفعول يجعل مسار الاستفتاء خارج المعايير الدولية وهو ما ينطبق على المرسوم الرئاسي عدد 34 المؤرخ في 1 جوان 2022
ثالثا – يدعو مرصد شاهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تفعيل سلطتها الترتيبية في المجال الانتخابي وأن تحافظ على استقلاليتها وعلى الحد الأدنى من الممارسات الفضلى الانتخابيّة وألا تتوسع في طلب التدخلات التشريعيّة من « سلطة التشريع الاستثنائية » التي هي في نفس الوقت سلطة تنفيذيّة لديها مصلحة في الاستفتاء
رابعا – من الناحية المبدئية يؤكد مرصد شاهد على رفضه اللجوء إلى التسجيل الآلي للناخبين التونسيين أمّا وقد أقرت الهيئة اللجوء إلى هذا النوع من التسجيل بموجب ما أتاحه المرسوم الرئاسي عدد 34 فيجب عليها أن تمارس أكبر قدر من الشفافيّة حول هذه العملية وخاصّة مسألة هيكلة العناوين ومخاطر تعدد أرقام الهوية للشخص الواحد وتشابه الأسماء وحالات الوفاة غير المعلنة وغيرها
خامسا – يدعو مرصد شاهد الهيئة إلى وضع الناخبين المسجلين آليا في مكاتب اقتراع خاصة بهم حتى يتم التدقيق في المعطيات الخاصة بهم وحتى تضمن الهيئة المحافظة على سجل الناخبين المسجلين إراديا نقيّا من الشوائب
سادسا – ينبّه مرصد شاهد إلى خطورة فتح الباب لأول مرّة من طرف الهيئة إلى تعدد السجلات الانتخابية حيث سيكون هناك سجل خاص بالاستفتاء يلغى بعد 25 جويلية وسجل خاص بالانتخابات البلدية والتشريعية غير صالح لغيرها من المواعيد الانتخابيّة ممّا يساهم في إرباك الناخبين وفيه مخاطر التلاعب بمعطيات الناخبين وتحويلهم من مركز اقتراع إلى آخر دون علمهم ودون رغبتهم
سابعا – يدعو مرصد شاهد الهيئة إلى رفض مقترح اللجوء إلى استعمال منصة إيفاكس للتلقيح ضد كورونا لاستخراج معطيات حساسة تخص عناوين الناخبين المشمولين بالتسجيل الآلي وربط مراكز اقتراعهم بمراكز التلقيح علما وأن هناك تقارير أثبتت أنّ هذه المنصة تعرضت لمحاولات اختراق سابقا وتم وإسناد جوازات تلقيح لغير مستحقيها
ثامنا -يعرب مرصد شاهد عن قلقه العميق من وجود فترة هامة في روزنامة الاستفتاء غبر خاضعة للرقابة القضائيّة سمتها الهيئة « حملة التحيين الحرّ لمراكز الاقتراع » من 16 جوان إلى 12 جويلية 2022 وفيها مخاطر تهيئة المجال للتلاعب بعناوين ناخبين من مناطق بعينها وتحويلهم إلى مناطق أخرى لمنعهم من التصويت بـ « لا » في الاستفتاء
عن الهيئة المديرة
تونس في 06 جوان 2022
الرئيس الأستاذة علا بن نجمة
بلاغ عدد (2) لمرصد شاهد حول ملاحظة عملية تسجيل الناخبين